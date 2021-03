Florian Ortlepp aus Hagen erfindet neues Gesellschaftsspiel

Hagen. Florian Ortlepp aus Hagen hat ein Gesellschaftsspiel auf den Markt gebracht: PixPlain. Dabei geht es darum, unpassende Begriffe zu kombinieren.

Vater Helmut und Sohn Florian Ortlepp sind, das darf man sagen, immer noch süchtig. Spielsüchtig! Doch Ortlepps geht es nicht darum, Geld im Casino zu verzocken, sie sind süchtig nach Gesellschaftsspielen. Und sie spielen diese nicht nur, sondern entwickeln sie selbst. „Schließlich spielen wir nicht nur um des Spielens willen“, sagt Helmut Ortlepp: „Sondern weil wir beim Spielen viele nette Menschen kennenlernen. Und das ist fast noch wichtiger als das eigentliche Spiel.“

PixPlain heißt die neueste Erfindung aus dem Hause Ortlepp. Dabei stehen spaßige Geschichten im Mittelpunkt, die ganz im Ortleppschen Sinne Partystimmung zu erzeugen imstande sind. „Man muss sich zum Beispiel ausdenken, warum eine eigentlich unpassende Bildkarte besonders gut zu einem ausliegenden Wort passt“, so Helmut Ortlepp: „Was eine Schnecke mit Schnelligkeit zu tun hat und warum eine Zitrone niedlich ist, sind solche gegensätzlichen Paare.“

Durch den Zeitgeber auf 30 Sekunden begrenzt, würden sich kurze, heiße Stories ergeben, bei denen man sich auch schnell verhaspeln könne: „Das ist lustig und spannend.“ Wer mit seinen Geschichten am meisten überzeugt, der erringt den PixPlain-Sieg.

Idee findet großen Anklang

Die Idee zu dem neuen Spiel hatte Florian Ortlepp, der beim Kuriosum-Verlag in Berlin an dem Seminar „Von der Idee zum fertigen Spiel – wie ein modernes Brettspiel entsteht“ teilnahm. Dabei wurden in mehreren geselligen Runden neue Spielideen angerissen, wild durcheinander gewirbelt und dann ausprobiert. Die spaßige Erzähl-Idee von Florian fand dabei großen Anklang, die Teilnehmer der Runde waren sich einig, sie weiterzuentwickeln.

Florian Ortlepp und der Kuriosum-Verlag blieben in engem Austausch, verbesserten das Spiel weiter und wurden sich schließlich einig: „Das Spiel bringen wir heraus.“ Bald wurden in Berlin und Hagen Familienmitglieder und Freunde gefunden, um das Spiel zu testen und fertigzustellen. „Eine besondere Hürde war die Auswahl von vielen passenden Bildern für das lustige Spiel und die dabei entstehenden Lizenzkosten“, berichtet Vater Helmut.

Auch Mutter Ortlepp hilft mit

Mutter Annegret Ortlepp fand schließlich geeignete Bilderquellen, so dass PixPlain anschließend im Berliner Spieleentwicklertreffen, auf Messen und im Freundeskreis getestet werden konnte. Schließlich wurde das Spiel vom Kuriosum-Verlag herausgebracht. Helmut Ortlepp: „Der Käufer kann die Spielanleitung und die Karten mit den Bildern und Wörtern gegen eine kleine Gebühr herunterladen, ausdrucken und zuschneiden.“ Außerdem benötigen die Spieler nur noch einen Zeitgeber, etwa eine Eier- oder Sanduhr bzw. eine Timer-App.

Das erste Spiel, das Helmut und Florian Ortlepp erfunden haben, heißt InCity (über die Grundprinzipien der Marktwirtschaft), es folgten Piratenspiele um Gold und Edelsteine, ein Weltraumspiel um Flugbahnen und ein Burgenbauspiel für Familien (bei dem Kinder gut bis 3 x 5 rechnen lernen. Gemeinsam mit Steffen Benndorf brachten sie 2018 das Pyramidenbauspiel Anubixx für die ganze Familie heraus, das viele tausendmal verkauft wurde.

Wort und Bild dürfen nicht zueinander passen Bei PixPlain treffen 36 Worte auf 53 schöne Bilder. Ein zufällig aufgedecktes Wort zeigt einen Begriff. Danach wählt jeder Spieler aus seiner Hand das am wenigsten passende Bild dazu aus. Nun müssen alle nacheinander erklären, warum ausgerechnet ihr unpassendes Bild besonders gut zu dem Wort passt. Die Erzählzeit ist auf 30 Sekunden begrenzt.

Ortlepps gehören der Gruppe NUTS (Neue und traditionelle Spiele) an, deren Mitglieder sich, wenn Corona es wieder erlaubt, an jedem ersten und dritten Freitag im Monat ab 18 Uhr im Allerwelthaus Hagen, Potthofstraße 22, treffen. Wer an einem Spieleabend teilnehmen möchte, kann sich unter 953614 melden.