Flucht nach Hagen: Ankommen – Über deutsche Kulinarik

Iryna Hornieva flüchtete mit ihren Kindern aus der Ukraine nach Hohenlimburg. Die Journalistin schreibt nun für die WP über ihre Erfahrungen hier

Heute werde ich(das ist unsere Kollegin Iryna Hornieva aus der Ukraine, die nun für die WP schreibt) über deutsche Küche sprechen – oder das, was ich als Ukrainerin vom Essen und Trinken während meiner Zeit hier bisher erlebt habe. Das Wasser kann aus dem Wasserhahn getrunken werden und deutsche Qualitätsstandards sollen absichern, dass man sich vor Schadstoffen nicht fürchten muss. Das kenne ich aus der Ukraine so nicht, dort kann es mitunter gefährlich sein, Wasser direkt aus dem Hahn zu trinken. Ukrainer kaufen deshalb sicherheitshalber einen Filter oder holen ihr Wasser aus dem Supermarkt. Nach meiner Beobachtung gibt es in deutschen Haushalten dagegen spezielle Geräte wie den „Sodastream“, um das Wasser zum Sprudeln zu bringen. Für mich überraschend, weil wir Wasser eher ohne Sprudel trinken.

Überrascht vom deutschen Pfandsystem

Generell gibt es weitere Unterschiede bei den Behältnissen. Ich war zum Beispiel überrascht, dass der Preis pro Getränk in einem Glas oder einer Flasche ohne die Kosten für den Behälter berechnet werden. Und der Pfandpreis für eine Dose oder Plastikflasche in Deutschland ist für mich als Ukrainerin mit 25 Cent beachtlich hoch. Plastikflaschen oder Dosen, unbeschädigt und sauber, können hier in jedem mehr oder weniger gut sortierten Supermarkt entsorgt werden. Dafür gibt es am Pfandautomaten einen Scheck, der sich an der Kasse gegen Geld eintauschen oder womit sich im Laden einkaufen lässt. Das kenne ich aus der Ukraine so nicht, halte es aber eigentlich für eine gute Sache: Es geht ein Betrag zurück ins Portemonnaie und die Straßen werden sauberer.

Keine Ekstase von Bratwürstchen

Zum Essen: Ich gestehe, ich bekam von den berühmten deutschen Bratwürsten keine gastronomische Ekstase. Außerdem stellte sich beim Grillen heraus, dass die Deutschen ihr Bier mögen. Das deutsche Sauerkraut verliert meiner Meinung nach allerdings gegen selbiges nach ukrainischem Rezept. Soweit meine Erfahrungen der typisch-deutschen Gerichte, die ich bisher erlebt habe. Denn Döner und Lahmacun sind wohl nicht gerade typisch deutsch. Interessant auch für mich: Viele Leute lassen sich Essen liefern: Pizza und Pasta, Donuts, Sushi und orientalische Küche.

