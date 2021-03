Fluchtaktion mit Audi: 15-Jähriger war als vermisst gemeldet

Der 15-jährige Fahrer flüchtete auf der Volmestraße in Richtung Stadthalle vor einer Verkehrskontrolle der Polizei. Unterhalb der Stadthalle kollidierte er im Gegenverkehr mit dem Fahrzeug einer 44-Jährigen.

Hagen-Mitte. Nach einem schweren Unfall am Montag in Hagen sind jetzt weitere Hintergründe bekannt: Der Jugendliche war bereits zur Fahndung ausgeschrieben.

Ein junger Audi-Fahrer ist am Montag in der Hagener Innenstadt mit einem Audi vor der Polizei geflüchtet und im Anschluss schwer verunfallt. „Entgegen der ersten Meldung ist der Jugendliche nicht 14 Jahre alt, sondern 15“, so die Polizei. Er stammt aus Niedersachsen und ist polizeibekannt.

Nach ersten Ermittlungen hat der Unfallverursacher das von seiner leiblichen Mutter bei einer Autovermietung angemietete Unfallfahrzeug (Audi Q3 mit Münchener Kennzeichen) unbefugt benutzt. Zum Zeitpunkt seiner Flucht vor der Polizei waren der als vermisst gemeldete 15-Jährige und der Audi bereits im polizeilichen Fahndungssystem ausgeschrieben. Von wo aus die Fahrt des 15-Jährigen startete muss noch ermittelt werden.

In der Potthofstraße aufgefallen

Erwischt wurde der junge Mann letztlich nur durch einen Zufall nach einem Verkehrsverstoß: Er fuhr mit dem Audi durch die Potthofstraße, die aktuell für den Autoverkehr gesperrt ist. „Die Polizei kontrolliert hier regelmäßig, dabei fiel der junge Mann bei der Durchfahrt auf“, so Sprecher Tim Sendler. Auf Anhaltezeichen reagierte er nicht – der junge Fahrer flüchtete stadtauswärts. Unterhalb der Stadthalle kam es bei der Fluchtaktion dann zu einem schweren Verkehrsunfall: Der Audi prallte mit dem Wagen einer 44-jährigen Gevelsbergerin aus dem Gegenverkehr zusammen.

Ermittlung wegen diverser Straftaten

Unterhalb der Stadthalle kam es zu dem Unfall Foto: Michael Kleinrensing / WP

Zum Zeitpunkt seiner Flucht vor der Polizei waren der als vermisst gemeldete 15-Jährige und der Audi bereits im polizeilichen Fahndungssystem ausgeschrieben. Der Jugendliche wurde am Montagabend von seiner Mutter in einem Dortmunder Krankenhaus abgeholt. Eine weitere ärztliche Behandlung war offensichtlich nicht mehr notwendig.

Gegen ihn wird wegen diverser Verkehrsstraftaten und Körperverletzung ermittelt. Die bei dem Frontalunfall ebenfalls verletzte 44-jährige Gevelsbergerin befindet sich noch im Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang und die weiteren Tatumstände sind Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.