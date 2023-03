Flüchtige Einbrecher in Hohenlimburg: Polizei sucht Lenne ab

Polizei und Feuerwehr haben in Hohenlimburg am frühen Montagmorgen nach einem flüchtigen Einbrecher gesucht.

Hohenlimburg. Großeinsatz in Hohenlimburg: Nach einem gemeldeten Einbruch befürchtete die Polizei, dass einer der gesuchten Männer in die Lenne geflüchtet ist.

Ein mutmaßlicher Einbruch auf einem Schrottplatz in Hagen-Hohenlimburg hat am frühen Montagmorgen zu einem Großeinsatz geführt. Der Wachdienst hatte gegen 1 Uhr zwei Personen auf dem Grundstück an der Elseyer Straße bemerkt. Einbruchsspuren gab es laut einer Polizeisprecherin keine, die Beamten konnte aber einen Mann festnehmen. Der andere floh in Richtung der direkt hinter dem Schrottplatz verlaufenden Lenne.

Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 37-Jährige sich möglicherweise in den Fluss begeben hatte, wurde das Gelände abgesucht. Dabei waren auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera, eine Hundestaffel und Strömungsretter im Einsatz. Von den Brücken aus leuchteten die Einsatzkräfte den Fluss ab. Gegen 4 Uhr wurde die Suche vorerst beendet. (mein)

