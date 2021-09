Flut in Hagen: Eingestürzte Brücke wird jetzt zurückgebaut

Hagen. Die bei der Flutkatastrophe eingestürzte Brücke Rehbecke in Hagen wird zurückgebaut. Die Arbeiten haben begonnen.

Es tut sich was an der Brücke Rehbecke in Hagen. Das Bauwerk, das durch die Hochwasserkatastrophe völlig zerstört wurde, in der Mitte durchbrach und in die Volme krachte, wird seit Dienstag durch den Wirtschaftsbetrieb Hagen zurückgebaut.

Geplant ist, dass die Maßnahme bis Freitag, 24. September, dauern wird. Nach dem Rückbau wird als Übergangslösung eine neue temporäre Behelfsbrücke in Stahlbauweise aufgebaut. Diese Behelfsbrücke stellt der Bund zur Verfügung. Die Behelfsbrücke wird zwei Fahrspuren haben, so dass ein Begegnungsverkehr möglich ist. Für die auftretenden Behinderungen während der Arbeiten bittet der Wirtschaftsbetrieb Hagen um Verständnis.

Wichtige Verbindung in Richtung Hagen

Die eingestürzte Brücke zwischen Dahl und Priorei ist insbesondere für die Anwohner jenseits der Volme (Rehbecke und Hengstenberg) eine wichtige Verbindung. Sie müssen seit Mitte Juli einen Umweg über eine schmale Straße in Richtung Sporthalle Dahl fahren, so sie denn in Richtung Hagen oder Lüdenscheid wollen.

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Die evangelische Kirche in Dahl an der B54 wurde überflutet. Die Kirche wurde erst 2020 saniert. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Große Schäden entlang der B54. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Die Volme brachte in ihren Fluten viel Unrat mit. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Die Fluten zerquetschten auch diese Mülltonne. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut 21. Juli 2021, Hagen. Großes Aufräumen nach der Überschwemmung im Volmetal. Die evangelische Kirche in Dahl an der B54 wurde überflutet. Die Kirche wurde 30.10.2020 saniert. Sanierung Renovierung.Die Präses der Ev. Kirche von Westfalen, Annette Kurschus im Gespräch mit Pfarrerin Katrin Hirschberg-Sonnemann, Julia und Nico May sowie Sarah Halverscheidt.Unwetter Hochwasser Starkregen Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut WBH Mitarbeiter reinigen die Gullys. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Ein abgesackter Gehweg an der B54. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Die eingestürzte Volme-Brücke an der Rehbecke. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Sperrmüll an der B54 bei Ambrock. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Umgestürzte Glascontainer an der B54 kurz vor Priorei. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Ein WBH-Mitarbeiter beseitigt Sperrmüll und Treibgut aus der Sterbecke an der Heedfelder Straße in Rummenohl. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Sperrmüll am Ortseingang Dahl B54. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Das Volmetal in den Tagen nach der Flut Die Brücke über die Volme an der Osemundstraße ist eingebrochen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die Brücke war nach der Flut zu einem touristischen Anziehungspunkt mutiert. Immer wieder waren dort Gaffer zu sehen, die vor dem Bauwerk mit ihren Handys Selfies geschossen. Findige Anwohner hatten daher zunächst eine Sammelbüchse an der Brücke platziert, dann sogar eine Humphrey-Bogart-Figur. Diejenigen, die dort fortan sich selbst fotografierten, wurden um eine Spende für die Flutopfer gebeten.

Brückengeländer schon länger abgeflext

Der WBH hatte bereits das Brückengeländer abgeflext, so dass sich dort kein Treibgut mehr verfangen kann. Die Errichtung eines neuen Bauwerks wird wohl eher Jahre als Monate dauern.

