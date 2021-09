Zahlreiche Straßenzüge in Hagen - hier die Bundesstraße 54 in Dahl - waren vom Hochwasser betroffen. Viele Familien haben ihr Hab und Gut komplett verloren,

Hochwasser Flut in Hagen: Leser in Sachsen spenden 275.000 Euro

Hagen. Die Hilfsbereitschaft nach der Flutkatastrophe in Hagen ebbt nicht ab. Leser der Sächsischen Zeitung haben 275.000 für Flutopfer gespendet.

Auf dem Spendenkonto der Flutwasserhilfe Hagen wird nach den Erlösen aus dem Benefizspiel von Borussia Dortmund in diesen Tage noch einmal ein höherer sechsstelliger Betrag für die Opfer des Hochwassers eingehen. Diesmal haben Menschen gespendet, die nur zu genau wissen, wie es ist, wenn man plötzlich vor dem Nichts steht. Leser der Sächsischen Zeitung haben über die Stiftung Lichtblicke mehr als 1,1 Millionen Euro für Flutopfer gegeben, 275.000 Euro davon fließen jetzt – durch die Vermittlung unserer Zeitung – nach Hagen.

„Die Hochwasser in Sachsen in Ostsachsen sind bis heute präsent“, sagt Katerina Lohse, Vorsitzende der Stiftung Lichtblicke. „das hat sich bei den Menschen hier tief eingebrannt. Die riesige Hilfsbereitschaft, die uns 2002 und 2013 noch einmal aus dem gesamten Bundesgebiet erreicht hat – das hat hier niemand vergessen. Wir wollen jetzt etwas zurückgeben.“

Hochwasserbilder aus Hagen haben schockiert

Eine Gedanke, der Gestalt annahm, als die schrecklichen Bilder aus den Hochwassergebieten wie Hagen über das Internet und Fernsehen in der ganzen Republik verbreitet wurden. „Ich selbst war da gerade im Urlaub“, blickt Katerina Lohse auf den 14. und 15. Juli zurück, „die Bilder haben mich schockiert.“

Was in den nächsten Wochen folgen sollte, beeindruckt die Stiftungsvorsitzende bis heute: „Der Chefredakteur der Sächsischen Zeitung, Uwe Vetterick, und unsere Stiftung haben gemeinsam die Menschen ermuntert, Geld für die Hochwasseropfer zu geben“, sagt Katerina Lohse, „die Spendenbereitschaft war überwältigend. Viele, die damals selbst Hilfe bekommen haben, haben gespendet. Die Summen lagen zwischen 5 und 10.000 Euro. Innerhalb von zwei Wochen war bereits eine halbe Million Euro eingegangen.“

Unterstützung für Familien Familien in Not

Mit dem Geld – so ist es der Wunsch der Stiftung – sollen vor allem Haushalte und Familien unterstützt werden, die von der Flut besonders schlimm getroffen wurden und deren Schäden durch andere Hilfen nicht abgedeckt sind. „Das entspricht dem Ziel unserer Stiftung“, sagt Katerina Lohse, „uns ist es ein Anliegen, Menschen in sozialer Not zu identifizieren.“

Genau das entspricht auch dem weiteren Vorgehen der Stadt Hagen. „Nachdem zunächst unbürokratisch Soforthilfen an Hochwasseropfer ausgezahlt wurden, sind wir jetzt dabei, sehr gezielt zu schauen, wer weitere Hilfen benötigt“, so Clara Treude, Sprecherin der Stadt Hagen.

Dank aus Hagen an Spender in Sachsen

Stiftung nach Flut in Ostsachsen gegründet Die Stiftung, die wie die Sächsische Zeitung zur DDV-Mediengruppe gehört, hat ihren Ursprung im Jahr 2003. „Das war das Jahr, nachdem ersten Hochwasser in Ostsachsen“, sagt Katerina Lohse. „ursprünglich hat es sich bei Lichtblicke um einen Verein gehandelt, der auf Initiative der Redaktion gegründet wurde, um mit Aktionen soziale Zwecke zu unterstützen. Nach der Flut 2002 sind rund 8 Millionen Euro an Spendengeldern eingegangen. Mit Hilfe dieses Kapitals ist dann 2003 eine Stiftung gegründet worden. Wer selbst noch die Hochwasser-Opfer unterstützen möchte: Sonderkonto der Stadt Hagen, IBAN DE66 4505 0001 1000 2890 68 (Stadt Hagen, Spendenkonto Hochwasserhilfe).

Oberbürgermeister Erik O. Schulz hat Kontakt zur Stiftung Lichtblicke aufgenommen: „Das ist ein wirklich beeindruckendes Zeichen gelebter Solidarität mit den betroffenen Menschen in Hagen und in den weiteren Regionen in unserem Land“, so Schulz, „im Namen der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt habe ich mich bereits persönlich bei der Stiftungsvorsitzenden für dieses einzigartige Engagement bedankt. Und ich tue dies noch einmal aus tiefstem Herzen von dieser Stelle aus bei allen Spenderinnen und Spendern.“

