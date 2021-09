Flut: Kanzlerin Merkel und Laschet kommen Sonntag nach Hagen

Hagen. Kanzlerin Angela Merkel und Armin Laschet kommen am Sonntag nach Hagen, um hier mit Flutopfern zu sprechen und sich ein Lagebild zu verschaffen

Ranghoher Besuch in Hagen, einer der Städte, die neben den Gemeinden in der Eifel, besonders stark vom Hochwasser am 14. Juli dieses Jahres getroffen wurden. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Armin Laschet kommen vor diesem Hintergrund am kommenden Sonntag, 5. September, nach Hagen. Gemeinsam mit dem Wiederaufbau-Beauftragten des Landes Dr. Fritz Jaeckel reisen beide am zunächst in den Märkischen Kreis und dann nach Hagen. Dort informieren sie sich über den Stand der Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten und sprechen unter anderem mit Einsatzkräften und Angehörigen von Opfern. Anschließend nehmen die Bundeskanzlerin und der Ministerpräsident an einer Kommunalkonferenz zum Wiederaufbau in Hagen teil, zu der Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen in den betroffenen Regionen eingeladen sind. Im Anschluss findet eine Pressekonferenz von Bundeskanzlerin und Ministerpräsident statt.

Stadtredaktion berichtet vom Kanzlerinnen-Besuch an der Volme

Die Stadtredaktion Hagen wird Kanzlerin und Ministerpräsident auf ihrer Tour durch Hagen begleiten und darüber berichten. Informationen zum Kanzlerinnen-Besuch gibt es auf wp.de/hagen und in der Montagsausgabe dieser Zeitung.

Ministerpräsident Armin Laschet war am 15. Juli, einen Tag nach der Hochwasser-Katastrophe, bereits nach Hagen gekommen, um sich hier ein Lagebild zu verschaffen. Laschet zeigte sich durchaus bewegt vom Ausmaß des „Krisenereignisses“, wie er formulierte. Als er von den Geschehnissen gehört habe, habe er seine Wahlkampftour und ein geplantes Treffen mit der CSU abgesagt. Und er kündigte an, dass NRW die Städte nicht allein lassen werden. „Jetzt ist Hilfe des Landes erforderlich, auch wenn wir die Schäden noch nicht beziffern können. Wir werden die Kommunen und die Betroffenen nicht allein lassen, sondern Hilfe leisten, damit NRW solidarisch zusammensteht.“ Laschet besuchte damals die Feuerwache Ost in Hohenlimburg. Lesen Sie hier mehr zum Laschet-Besuch am 15. Juli in Hagen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen