Mobilität in Hagen Forderung: Ladestationen vor allen Mietshäusern in Hagen

Hagen. Eine bessere Versorgung mit E-Mobil-Ladestationen auch in Quartieren mit vielen Mietshäusern möchte die Politik in Hagen erreichen.

Einstimmig hat der Hagener Umweltausschuss die Verwaltung sowie die Wohnungsgesellschaften und Hausbesitzerverbände aufgefordert, ein Konzept zu entwickeln, das es auch Mietern in Mehrfamilien-Wohnblocks ermöglicht, ihre E-Mobile direkt vor der eigenen Haustür aufzuladen. Ein entsprechender Antrag der SPD-Fraktion machte deutlich, dass derzeit noch weite Teile der Bevölkerung vom Umstieg auf E-Fahrzeuge ausgeschlossen seien, weil die notwendigen Voraussetzungen zum Laden in Mehrfamilienhäusern weitgehend fehlten.

Energieversorger einbinden

Nutznießer der vom Staat geförderten Programme seien vorzugsweise jene Halter, die in den Abend- und Nachtstunden über einen Ladepunkt verfügten und somit ihre E-Fahrzeuge tagsüber bequem nutzen könnten, so die SPD. Daher sei es dringend erforderlich, flächendeckend die Voraussetzungen zu verbessern und in Zusammenarbeit mit den Hauseigentümern sowie dem örtlichen Energieversorger die Rahmenbedingungen zu verbessern. Die Politik erwartet einen entsprechenden Konzeptvorschlag für den Beginn des Jahres 2022.

