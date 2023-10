Fotos aus der Luft: So schön grün wohnt Hagen

Blick vom Eugen-Richter-Turm in Richtung der Wohnhäuser in Wehringhausen

Auch rund um die Häuser "In den Erlen" in Vorhalle gibt es viel Grün

Die Mehrfamilienhäuser an der Höxterstraße in Haspe

Hagen. Keine Großstadt ist so grün und waldreich wie Hagen. Das macht sieht man auch aus der Luft. Hier gibt es die Fotos zum durchklicken:

Die Wälder und Bäume schmiegen sich um Rummenohl, die Hügel und das Grün bieten Naherholung in nicht einmal ein paar Minuten Fußweg, direkt vor der Haustür.

In vielen Quartieren der Stadt ist das übrigens so. Die Innenstadt und die Zentren sind zwar dicht bebaut, aber der Weg zum Wald ist oft nicht weit. Denn was viele oft vergessen: Keine andere Großstadt in Nordrhein-Westfalen ist so grün wie Hagen. Man muss auch einmal die schönen Seiten der Stadt betrachten – das tun wir hier auf dieser Seite aus der Luft.

Fotostrecke- Hagener Wohngebiete aus der Luft Fotostrecke- Hagener Wohngebiete aus der Luft Dahl: Wohnsiedlung in der Hügellandschaft Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Fotostrecke- Hagener Wohngebiete aus der Luft Wohnsiedlung Ringstraße in Rummenohl Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Fotostrecke- Hagener Wohngebiete aus der Luft Die Mehrfamilienhäuser an der Höxterstraße in Haspe Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Fotostrecke- Hagener Wohngebiete aus der Luft Die Reihenhaus-Wohnsiedlung an der Ährenstraße/Twittingstraße, Haspe-West Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Fotostrecke- Hagener Wohngebiete aus der Luft Hier zu sehen: Das Evang. Krankenhaus Hagen-Haspe und die Wohnsiedlung Spielbrink Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Fotostrecke- Hagener Wohngebiete aus der Luft Auf dem Foto: Wohnhäuser-Siedlung zwischen Brandenburger und Schleswiger Straße in Vorhalle Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Fotostrecke- Hagener Wohngebiete aus der Luft Auch rund um die Häuser "In den Erlen" in Vorhalle gibt es viel Grün Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Fotostrecke- Hagener Wohngebiete aus der Luft Die Wohnsiedlung Garenfeld an der Westhofener Straße Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Fotostrecke- Hagener Wohngebiete aus der Luft Neubau-Wohnsiedlung an der Raiffeisenstraße auf Haßley Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Fotostrecke- Hagener Wohngebiete aus der Luft Wohnsiedlung Auf der Heide, im grünen Waldgebiet, Hohenlimburg. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Fotostrecke- Hagener Wohngebiete aus der Luft Luftbild vom Hochhaus Niedernhofstraße, Boele, samt grüner Umgebung Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Fotostrecke- Hagener Wohngebiete aus der Luft Blick vom Eugen-Richter-Turm in Richtung der Wohnhäuser in Wehringhausen Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Fotostrecke- Hagener Wohngebiete aus der Luft Waldgebiet mit Fernsicht in Haspe Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Fotostrecke- Hagener Wohngebiete aus der Luft Das Wohngebiet Kuhlerkamp mit denkmalgeschützter Cuno Siedlung Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Waldreichste Großstadt in NRW

Die Bilder von unserem Luftbildfotografen Hans Blossey zeigen, wie „grün“ man in Hagen leben kann. Mit Wald und Wiesen direkt vor der Tür. Denn rund 42 Prozent der Fläche im Stadtgebiet sind Wald – laut der Stadtverwaltung nimmt Hagen bei einer Fläche von 307 Quadratmeter pro Einwohner im Vergleich zu anderen Städten im Ruhrgebiet als waldreichste Großstadt in Nordrhein-Westfalen immer noch die Führungsrolle ein, was man wahrlich nicht bei vielen Themen so behaupten kann.

Als Vergleich liefert die Stadt das Beispiel der Nachbarstadt Dortmund, die lediglich einen Waldanteil von zehn Prozent besitze, Bochum gar nur fünf. Der landesweite Schnitt wird auf 26 Prozent beziffert. Die Wälder bieten Erholung für Spaziergänger und Sportler, Lebensraum für viele Tiere, Ausflugsziele für Familien. Sie machen eine Stadt lebenswerter.

Der Wald hat zu kämpfen

Aus der Luft sieht man aber auch, dass dieser Wald zu kämpfen hat. Mit dem Klimawandel, den Hitzeperioden, Stürmen, dem Borkenkäfer. Immer größer werden die leeren Schneisen auf den Hügeln, auf den hoffentlich schon bald neues Grün wachsen wird.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen