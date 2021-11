Zahlreiche Kinder zog es mit ihren Laternen in der frühen Dunkelheit zum Martinszug in die Hohenlimburger Innenstadt.

Bilder Fotostrecke – Eindrücke vom Martinszug in Hohenlimburg

Hohenlimburg. Zum 60. Mal zog der Martinszug durch die Hohenlimburger Innenstadt – mit so viel Zulauf wie wohl nie zuvor.

Zahlreiche Kinder, Eltern und Großeltern zogen beim Martinszug durch die Hohenlimburger Innenstadt. In diesem Jahr fand der Zug zum 60. Mal statt. „So viele Menschen habe ich noch nie hier gesehen“, sagt eine erstaunte Anwohnerin, die den langen Laternenzug verfolgt hat. Als der Martinszug am Weinhof vorbeizog, öffneten viele Anwohner die Fenster, um sich das Schauspiel vor ihrer Haustür anzusehen. Der Laternenzug endete auf den Lennewiesen an der Kettenbrücke mit einem großen Lagerfeuer und dem traditionellen Martinsspiel.

Größter Zug seit Bestehen

Die Organisatoren zeigten sich überwältigt von dem großen Zulauf. Viele sprachen angesichts der hunderten bis tausenden Besuchern vom größten Martinszug, den es bisher in der Innenstadt gab. „Allein auf die Internetseite des Zuges haben im Vorfeld knapp 1000 Menschen geklickt. Ich glaube, wegen der Pandemie lechzen die Menschen danach, dass wieder was passiert“, sagt Stefan Welzel vom Organisationsteam.

Wir haben ein paar Eindrücke vom Martinszug zusammengestellt:

Bilder vom 60. Martinszug in Hohenlimburg Bilder vom 60. Martinszug in Hohenlimburg Zum 60. Mal zog ein Martinszug ruch die Innenstadt von Hohenlimburg. Laut Organisatoren kamen so viele Menschen wie selten zuvor. Foto: Heinz-Werner Schroth

Bilder vom 60. Martinszug in Hohenlimburg Zum 60. Mal zog ein Martinszug ruch die Innenstadt von Hohenlimburg. Laut Organisatoren kamen so viele Menschen wie selten zuvor. Foto: Heinz-Werner Schroth / Westfalenpost

Bilder vom 60. Martinszug in Hohenlimburg Zum 60. Mal zog ein Martinszug ruch die Innenstadt von Hohenlimburg. Laut Organisatoren kamen so viele Menschen wie selten zuvor. Foto: Heinz-Werner Schroth

Bilder vom 60. Martinszug in Hohenlimburg Zum 60. Mal zog ein Martinszug ruch die Innenstadt von Hohenlimburg. Laut Organisatoren kamen so viele Menschen wie selten zuvor. Foto: Heinz-Werner Schroth

Bilder vom 60. Martinszug in Hohenlimburg Zum 60. Mal zog ein Martinszug ruch die Innenstadt von Hohenlimburg. Laut Organisatoren kamen so viele Menschen wie selten zuvor. Foto: Heinz-Werner Schroth

Bilder vom 60. Martinszug in Hohenlimburg Zum 60. Mal zog ein Martinszug ruch die Innenstadt von Hohenlimburg. Laut Organisatoren kamen so viele Menschen wie selten zuvor. Foto: Heinz-Werner Schroth

Bilder vom 60. Martinszug in Hohenlimburg Zum 60. Mal zog ein Martinszug ruch die Innenstadt von Hohenlimburg. Laut Organisatoren kamen so viele Menschen wie selten zuvor. Foto: Heinz-Werner Schroth

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen