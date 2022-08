Fotostrecke: Viele Azubis starten in Hagen in Ausbildung

Hagen- Azubis starten in Ausbildung - die schönsten Fotos

22 junge Leute vom Hauptschüler bis zum Abiturienten haben bei der Thyssen Krupp Kompetenzwerkstatt GmbH ihre Ausbildung begonnen. Sie wurden am Montag von Geschäftsleitung, Ausbildern und Betriebsrat begrüßt und treten in folgenden Berufen ihre Lehre an: Elektroniker/in, Elektroniker mit dualem Studium, Industriemechaniker/in, Industriekaufleute, Verfahrenstechnologie, Werkstoffprüfer/in, Zerspanungsmechaniker/in, Fachkraft für Lagerlogistik, Kaufleute für Spedition- und Logistikdienstleistung, Einstiegsqualifizierung zum Industriemechaniker. Die ersten Tagen im Unternehmen sind geprägt von Seminaren und einem Teambuildung mit Grill- bzw. Gesellschaftsnachmittag am kommenden Freitag. Anschließend erfolgt der Einsatz in der Lehrwerkstatt.Die Thyssen-Krupp-Kompetenzwerkstatt GmbH wurde im Oktober 2019 als hundertprozentiges Tochterunternehmen der Thyssen Krupp Hohenlimburg GmbH gegründet. Nach Angaben des Unternehmens ist sie aus der Idee entstanden, die Konzernerfahrung in der Aus- und Weiterbildung in Form von Leistungspaketen auf dem regionalen Markt anzubieten, um so mit Hilfe von erprobten Prozessen klein- und mittelständische Unternehmen beim eigenen Bildungsmanagement zu unterstützen.

Foto: Michael Kleinrensing / WP