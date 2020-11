Frank Reh aus Hagen hat Garten für Artenvielfalt geschaffen

Für viele mag der Garten von Frank Reh auf den ersten Blick etwas wild wirken. Reh hingegen sieht darin die Schönheit der Natur. „Klar, im Herbst blüht hier nicht mehr so viel. Aber im Sommer herrscht das pure Leben. Hier tummeln sich Insekten, Eidechsen, Vögel, Frösche, Schmetterlinge, zahlreiche Heuschrecken oder Igel.“

Sein Garten ist ein Naturgarten. Einer der ersten, der im Rahmen des Projektes „Tausende Gärten – Tausende Arten“ zertifiziert wurde und mit 103 von 119 möglichen Punkten „Goldstatus“ erreicht hat. Gefördert wird das Projekt vom „Bundesprogramm Biologische Vielfalt“ des Umweltministeriums.

Wertvoller Beitrag zum Artenschutz

Und obwohl einige Pflanzen nicht mehr in ihrer vollen Blüte stehen, sind sie gerade jetzt wertvoll: „Ich halte nichts davon, den Garten ,winterfest’ zu machen“, sagt der Hagener. „Insekten haben ihre Eier an den Stängeln abgelegt, auch Schmetterlingspuppen überwintern hier und schlüpfen erst im Frühjahr. Würde man diese jetzt abschneiden, würde man eine Generation zerstören.“

In seinem Garten gibt es eine Vielfalt an Biotopen und Pflanzen. „Wenn man es richtig macht, kann man mit einem Naturgarten einen wertvollen Beitrag zum Artenschutz vor der eigenen Tür leisten“, sagt Frank Reh.

Natürlichen Zyklen ihren Lauf lassen

1. Generell geht es bei einem Naturgarten darum, die Natur zu kopieren und natürlichen Zyklen ihren Lauf zu lassen, sagt Frank Reh. Seit 2007 arbeitet der Hagener an der Umsetzung vor der eigenen Haustür. „Man schafft einen Platz für Tiere, Pflanzen und Menschen“, betont er. Dabei stehe nicht im Vordergrund, einfach alles verwildern zu lassen. „Ich bin nicht faul. Ich lasse der Natur nur ihren Spielraum. Ich verbringe sehr viele Stunden hier mit der Gartenarbeit“, erklärt der Hagener und lacht. Jetzt legt er mehr oder weniger eine Pause ein. Erst nach den ersten warmen Tagen im Frühjahr wird Frank Reh wieder richtig im Garten arbeiten, Sachen herausnehmen oder neu pflanzen.





2. Wichtig ist dabei vor allem, dass nur einheimische Pflanzen gepflanzt werden, die einen Mehrwert für Garten und Insekten bieten. Dazu zählt Reh beispielsweise Spornblume, Natternkopf, Löwenmäulchen oder die Gemeine Wegwarte. Im Grunde soll in seiner grünen Oase alles einen Platz finden, was heimische Insekten und Tiere ernährt. „Beispielsweise habe ich tausend Blumenzwiebeln hier vergraben, von denen sich Raupen ernähren können.“

Totholz als Nisthilfe für Insekten

3. Frank Reh hat in seinem Garten außerdem verschiedene Biotope geschaffen. An der rechten Seite hat er eine Trockenmauer angelegt, in der Eidechsen überwintern können. An einer anderen Stelle in seinem Garten hat der Hagener heimisches Totholz als Nisthilfe für Insekten aufgeschichtet. „Hier legen unter anderem Wildbienen ihre Eier ab“, sagt Frank Reh. Außerdem gibt es einen Sand- und einen Kiesstandort, ein weiteres Biotop auf dem begrünten Garagendach. „Alle erfüllen unterschiedliche Bedingungen, was den Boden oder den Lichteinfall angeht, und sind somit nützlich für ganz unterschiedliche Tiere.“



Dieser Steinhaufen dient u.a. als Nisthilfe. Foto: Michael Kleinrensing / WP

4. Nachhaltig arbeiten – das bedeutet für Frank Reh: Die Pflanzen werden nicht gedüngt, abgeschnittene Stängel oder vertrocknete Blüten werden nicht weggeworfen, sondern im Garten gesammelt. Auf Pestizide oder Gifte verzichtet Reh komplett: „Der Garten ist sich selbst genug. Mann muss die Dynamik der Natur zulassen.“

Städtische Grünflächen im Fokus

Mit dem Thema Naturgarten beschäftigt der Hagener sich verstärkt seit 2007. Seitdem setzt er sich auch dafür ein, dass städtische Grünflächen in den Fokus geraten. „100.000 Quadratmeter im gesamten Stadtgebiet haben wir jetzt gemeinsam mit dem Wirtschaftsbetrieb Hagen ausgewiesen: Sie werden nur noch zweimal im Jahr gemäht.“ Für ihn ist das keine Arbeit, „das ist mein Beitrag gegen das Artensterben“, betont der Hagener.

Naturgartentage für Februar in der Stadthalle geplant Frank Reh hält zum Thema „Naturgarten“ unter anderem Vorträge an der Volkshochschule. Er ist außerdem Mitglied im Verein „NaturGarten“. Im Februar wollte die Regionalgruppe die „Naturgartentage“ in die Stadthalle nach Hagen holen. „Die Besucher kommen aus Dänemark, Luxemburg, England oder der Schweiz“, sagt Frank Reh. Sechs Monate Vorbereitung stecken in der Veranstaltung, die vom 10. bis 14. Februar 2021 in Hagen stattfinden soll. Ob sie aber tatsächlich durchgeführt werden kann, ist wegen der aktuellen Coronaentwicklungen ungewiss.

Am Goldberg besitzt er noch ein etwa 1200 Quadratmeter großes Grundstück. „Dort stehen einige große und alte Bäume. Ich habe dort etwa eine zehn Meter lange Wildrosenhecke gepflanzt, ansonsten greife ich dort kaum ein und lasse der Natur komplett ihren Lauf.“

Wichtig ist ihm, dass jeder einen Beitrag leisten kann – „sei der Garten noch so klein“, sagt Frank Reh.