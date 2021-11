Franz Drüke offiziell als Pfarrer in Hagen-Boele installiert

Hagen. Er sprach das Glaubensbekenntnis, legte den Eid ab. Dann setzte ihm der stellv. Generalvikar das Birett auf: Franz Drüke, neuer Pfarrer in Hagen.

Pastor Franz Lars Drüke ist jetzt neuer Pfarrer der Pfarrei St. Johannes Baptist in Hagen-Boele: Prälat Thomas Dornseifer installierte am Dienstag im Paderborner Dom den Geistlichen als neuen Pfarrer im Erzbistum.

Durch das Aufsetzen seines Biretts übertrug der stellvertretende Generalvikar das Leitungsamt eines Pfarrers an den Seelsorger: Drüke ist damit als Pfarrer der Pfarrei St. Johannes Baptist in Boele amtlich eingesetzt. Pfarrer Drüke bleibt Leiter des Pastoralverbundes An den Ruhrseen, der gemeinsam mit der Pfarrei St. Johannes Baptist Boele einen Pastoralen Raum bilden wird.

Der nun von Drüke geleitete künftige Pastorale Raum umfasst die Pfarreien St. Johannes Baptist Boele, St. Philippus und Jakobus Herdecke, St. Urbanus Ende Syburg sowie St. Peter und Paul Wetter. Drüke ist Nachfolger von Pfarrer Christoph Schneider, der seit 1. September im Pastoralen Raum Pastoralverbund Hagen-Mitte-West tätig ist.

9546 Katholiken in Boele

In der Pfarrei St. Johannes Baptist Boele leben 9546 Katholiken, der zukünftige Pastorale Raum wird aus 17.000 Katholiken bestehen. Mit dem Ablegen eines Eids versprach der Priester, in den ihm übertragenen Gemeinden den Gottesdienst zu feiern und die Sakramente zu spenden.

Die Installierung von Franz Lars Drüke zum Pfarrer fand nicht – wie sonst üblich – in der Krypta des Paderborner Domes statt, sondern im Westchor der Bischofskirche: Dort werden im Margarethenaltar aufgrund der 2022 beginnenden Renovierung und Neugestaltung der Krypta des Domes die Reliquien des Paderborner Bistumspatrons vorübergehend aufbewahrt.

Durch die Installierung jedes neuen Pfarrers bei den Reliquien des heiligen Liborius werde die Glaubensgemeinschaft der Kirche deutlich, erklärte Prälat Thomas Dornseifer in seiner Ansprache. „Wir stehen in einer langen Linie von Glaubenszeugen.“

Mittragen von Verantwortung

Eine Pfarrei könne nicht alleine geleitet werden, erklärte Dornseifer weiter. Es komme bei der Leitung darauf an, andere zu beteiligen und zum Mittragen der Verantwortung zu motivieren.

Nachdem Franz Lars Drüke als festen Bestandteil der Pfarrerinstallierung das Glaubensbekenntnis gesprochen hatte, legte er seinen Eid ab. Mit den Worten „Nachdem Sie mir Ihre Ernennungsurkunde vorgelegt, das Glaubensbekenntnis und den Eid abgelegt haben, sende ich Sie im Auftrag unseres Erzbischofs in die Pfarrgemeinde. Und indem ich Ihnen mein Birett aufsetze, übertrage ich Ihnen das Amt des Pfarrers dieser Gemeinde mit allen Pflichten und Rechten“, installierte Prälat Dornseifer den Geistlichen offiziell als neuen Pfarrer seiner Gemeinde.

Drüke wollte zuerst Mediziner werden

Franz Lars Drüke wurde 1968 in Paderborn geboren. 2003 empfing er in Unna die Diakonenweihe, am 29. Mai 2004 in Paderborn das Sakrament der Priesterweihe. Nach seinem Abitur studierte Drüke zunächst Medizin und schloss mit dem dritten Staatsexamen ab.

Sein Theologie-Studium schloss er 2002 ab. Von 2004 bis 2008 war er in Delbrück als Vikar eingesetzt, anschließend bis 2012 als Seelsorger in Schwerte. Er wirkte dann als Priester in Soest. Seit 2019 ist er Leiter des Pastoralverbundes An den Ruhrseen mit den Pfarreien St. Philippus und Jakobus Herdecke, St. Urbanus Ende Syburg sowie St. Peter und Paul Wetter.

Der Einführungsgottesdienst findet am Sonntag, 14. November, im Boeler Dom statt.

