Frau aus Hagen schleudert mit Smart über die Autobahn

Hagen. Auf der A45 kommt eine Frau aus Hagen mit ihrem Smart von der Fahrbahn ab. Der Verkehr staut sich über Kilometer.

Der Alleinunfall einer 22-jährigen Hagenerin hat am Sonntagabend für einen langen Rückstau auf der A45 gesorgt. Die junge Frau war mit ihrem Smart in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts in die Böschung geriet und wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Dabei wurde sie nach Angaben der Polizei offenbar lediglich leicht verletzt, aber vom Rettungsdienst vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. Dort blieb sie zumindest für eine Nacht zur Beobachtung.

An dem Kleinwagen entstand erheblicher Sachschaden, der noch nicht beziffert wurde. Für den Verkehr auf der Richtungsfahrbahn hatte der Unfall große Auswirkungen, denn der staute sich von der Unfallstelle kurz vor der Abfahrt Lüdenscheid-Nord kilometerweit zurück bis zur Anschlussstelle Lüdenscheid.

Feuerwehr sichert die Unfallstelle ab

Warum die Frau die Kontrolle über das Auto verlor, müssen nun die Ermittlungen der Polizei ergeben. Weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. Im Einsatz war auch die Feuerwehr Lüdenscheid, die sich darauf beschränken konnte, die betroffenen Bereich abzusichern.

Noch während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr einseitig an der Einsatzstelle vorbeigeführt werden, und nach etwa einer Stunde wurde die Richtungsfahrbahn komplett wieder freigegeben.