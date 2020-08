Kriminalität Frau beobachtet zwei Einbrecher in Kita in Hagen-Haspe

Haspe. Zwei junge Männer aus Hagen drangen in der Nacht zum Donnerstag in einen Kindergarten ein. Doch sie wurden bei ihrem Treiben beobachtet.

Zwei junge Männer drangen in der Nacht zum Donnerstag in eine Kindertagesstätte in der Bebelstraße ein, konnten jedoch von der Polizei festgenommen werden.

Es war 2.40 Uhr in der Nacht, als eine Frau verdächtige Geräusche aus der Kita wahrnahm. Die 32-Jährige sah in dem Gebäude zwei Männer, die eine Tür eintraten und anschließend Büroräume durchsuchten. Daraufhin verständigte die Zeugin umgehend die Polizei.

Die Beamten trafen im weiteren Verlauf einen 19-Jährigen und einen 21-Jährigen an und nahmen diese vorläufig fest. Die beiden Hagener hatten nach ersten Erkenntnissen ein Fenster im hinteren Bereich zerstört, um sich Zugang zu dem Kindergarten zu verschaffen. Sie erhalten eine Strafanzeige.