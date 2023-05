Frau droht Polizist: „Verbrenne Dich vor Deinen Kindern“

Symbolfoto der Polizei am Freitag, den 10. Dezember 2021 in Herne. Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

Wehringhausen. Eine Ladendiebin verletzt Mitarbeiter und Polizisten in Hagen: Sie tritt im Streifenwagen einem Beamten ins Gesicht und bedroht ihn:

Eine Hagenerin hat nach einem Ladendiebstahl in der Wehringhauser Straße Beschäftigte des Lebensmittelmarktes und einen Polizeibeamten verletzt.

Am Dienstagmorgen verstaute die 34-Jährige Ware des Discounters in ihrem Rucksack, anschließend passierte sie den Kassenbereich, bezahlte lediglich ein Produkt und ging in Richtung Ausgang. Ein 31-jähriger Mitarbeiter sprach die Hagenerin gemeinsam mit einer 44-jährigen Kollegin an. Dabei forderten sie die Ladendiebin auf, die entwendete Ware zu bezahlen.

Es kam zunächst zu verbalen Streitigkeiten, als die 34-Jährige schließlich weglaufen wollte, hielten die Beschäftigten des Marktes die Frau fest. Mit Schlägen, Tritten und Bissen versuchte sich die Hagenerin gewaltsam zu befreien. Dabei verletzte sie die Angestellten leicht.

Frau droht: „Ich bringe dich um“

Als die Polizei eintraf, verhielt sich die Frau weiterhin höchst aggressiv. Trotz angelegter Handschellen schrie sie herum und leistete Widerstand. Sie trat gezielt gegen das Schienbein eines Beamten, biss ihm im weiteren Verlauf in den Finger und beleidigte ihn mehrfach. Sie bedrohte den Polizisten mit den Worten „Ich verbrenne dich vor den Augen deiner Kinder“ und „ich bringe dich um“. Zusätzlich versuchte sie ihn anzuspucken.

Randaliererin tritt Polizist ins Gesicht

Als sie in den Streifenwagen gebracht wurde, wehrte sie sich weiter mit aller Kraft. Noch vor Fahrtantritt trat sie um sich und versuchte, die Einsatzkräfte immer wieder mit Kopfstößen zu verletzen. Sie trat zudem gezielt mit ihrem Fuß über die Mittelkonsole gegen das Gesicht eines Polizisten und traf ihn dabei. Auch als sie so fixiert werden konnte, dass die Beamten zum Polizeigewahrsam fahren konnten, blieb die 34-Jährige aggressiv.

Die Polizisten nahmen die Hagenerin vorläufig fest. Sie erhielt eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls, Widerstand, Bedrohung sowie Beleidigung. Ein Polizist verletzte sich bei dem Einsatz, verblieb jedoch dienstfähig.

