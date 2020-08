Unfall Frau in Hagen im Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Vorhalle. Schwerer Unfall in Hagen: Eine Frau wurde nach einem Frontalzusammenstoß in ihrem Wagen eingeklemmt. Sie liegt schwer verletzt im Krankenhaus.

In ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt wurde am Freitagnachmittag eine 37-jährige Frau in Hagen.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 14.40 Uhr, als die Frau in ihrem Toyota im Bereich des Sporbecker Wegs und der Abzweigung Am Ringofen mit einem weißen Jeep kollidierte. Aus bislang ungeklärter Ursache prallten beide Fahrzeuge frontal aufeinander. Der Toyota wurde gegen einen Fahnenmasten geschoben, wodurch sich die Karosserie derart verformte, dass sich die Frau nicht selbst aus dem Auto befreien konnte.

Der bislang unbekannte Fahrer des Jeeps flüchtete zu Fuß vom Unfallort und ließ seinen Wagen zurück. Aktuell fahnden die Einsatzkräfte nach dem Mann. Die schwer verletzte Frau wurde von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise werden unter Tel. 02331-986 2066 entgegen genommen.