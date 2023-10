Frau von Autofahrer in Hagen obszön beleidigt und bedroht

Hagen. Unfassbar, wie sich manche Leute im Straßenverkehr benehmen. Die Polizei Hagen ermittelt wegen obszöner Beleidigungen gegen einen Autofahrer.

Unfassbar, wie sich manche Leute im Straßenverkehr benehmen. Die Polizei Hagen ist jetzt einem Autofahrer auf der Spur, der eine Frau mit obszönen Gesten und üblen Beleidigungen bedrängte – offenbar weil ihm ihre Fahrweise nicht passte.

Es war am Montagnachmittag gegen 16.10 Uhr, als die 26-jährige aus Hohenlimburg kommend auf der A46 mit ihrem Auto in Richtung Hagen unterwegs war. Die Autobahn geht dort bekanntlich in die Saarlandstraße über.

Etwa 500 Meter vor der Ausfahrt zur Feithstraße bzw. zur Fernuniversität wurde die Hagenerin von einem BMW überholt. Der Fahrer habe mehrmals gehupt, gab sie der Polizei gegenüber an, dann sei er eine Zeit lang parallel zu ihrem Auto gefahren, wobei er wild mit den Händen gestikuliert und augenscheinlich geschrien habe.

Drohungen und vulgäre Beleidigungen

Schließlich habe der BMW, so gab die 26-Jährige an, die Fahrspur gewechselt und ihren Wagen bis zum vollständigen Stillstand ausgebremst. Anschließend sei der Mann wieder angefahren und an der Anschlussstelle zur Fernuniversität abgefahren. Weil die Hagenerin dort ebenfalls abbiegen musste, fuhr sie hinter ihm her.

Doch auf der Feithstraße trieb der Mann sein Spiel weiter. Abermals habe er seinen BMW bis zum vollständigen Stillstand abgebremst, sodass sie ebenfalls erneut habe stoppen müssen, gab die empörte Hagenerin der Polizei gegenüber an. Schließlich sei der Fahrer aus seinem BMW gestiegen und auf ihr Auto zugekommen. Aufgebracht habe er geschrien, ihr gedroht und sie mehrfach vulgär sowie auf sexueller Grundlage beleidigt. Zudem habe er während seiner Schimpfkaskade Onanierungshandlungen angedeutet. Erst als sie ihm mit der Polizei drohte, sei der Mann davon gefahren, so die Frau.

Nach Informationen unserer Zeitung haben sich inzwischen Zeugen bei der Polizei gemeldet, die die Schilderungen der Frau bestätigen.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem Fahrer vermutlich um einen 20-jährigen Mann aus Hagen handelt. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr, Bedrohung sowie Beleidigung auf sexueller Grundlage. Die Ermittlungen dauern an, doch erwägt die Polizei eine Meldung an das Straßenverkehrsamt in Hagen, das überprüfen kann, ob der Mann überhaupt charakterlich geeignet ist, ein Auto zu führen. Fällt die Entscheidung negativ aus, würde sein Führerschein eingezogen.

