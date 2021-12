Polizei Frau wird bei Unfall in Hagen in ihrem Auto eingeklemmt

Hagen. Die Volmarsteiner Straße in Hagen-Vorhalle musste nach einem schweren Unfall am Donnerstagmorgen gesperrt werden.

Schwer verletzt wurde eine Autofahrerin am Donnerstagmorgen in Hagen, als sie beim Abbiegen in der Volmarsteiner Straße mit einem Lastwagen kollidierte. Die Frau war in ihrem Wagen eingeklemmt, wurde von Rettungskräften befreit und ins Krankenhaus gebracht. Sie sei aber ansprechbar gewesen, so die Polizei.

Die Volmarsteiner Straße im Stadtteil Vorhalle wurde für die Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt, ist aber inzwischen wieder freigegeben worden.

