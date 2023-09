Die Kreuzung von Bahnhofshinterfahrung und Wehringhauser Straße in Hagen.

Unfall Frauen stoßen auf Kreuzung in Hagen mit ihren Autos zusammen

Wehringhausen. Zu Beeinträchtigungen im fließenden Verkehr kam es am Freitagabend in Hagen nach einem Unfall auf der Bahnhofshinterfahrung.

Auf der Kreuzung von Bahnhofshinterfahrung, Wehringhauser und Kuhlestraße in Hagen ereignete sich am Freitagabend ein folgenreicher Verkehrsunfall.

Wie die Polizei Hagen mitteilte, war eine 56-jährige Mercedes Fahrerin aus Hagen gegen 18.45 Uhr auf der Bahnhofshinterfahrung in Fahrtrichtung Haspe unterwegs. Nachdem die Ampel an der Kreuzung zur Wehringhauser Straße auf Grün umsprang, setzte sie ihre Fahrt nach links auf die Wehringhauser Straße fort. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich eine Frau (55) aus Ennepetal mit ihrem Renault dem Kreuzungsbereich, sie kam aus Richtung Haspe. In der Kreuzung kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Frauen leicht verletzt ins Krankenhaus

Beide Frauen wurden leicht verletzt in Hagener Krankenhäuser gebracht. An den Autos entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle gesperrt werden und es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Hagener Verkehrskommissariat übernimmt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Außenspiegel mutwillig zerstört

In der Nacht zum Samstag bemerkte der Fahrer eines blauen Renault Twingo, dass an seinem auf dem Steinplatz in Haspe abgestellten Auto der linke Außenspiegel mutwillig zerstört worden war.

Der 35-jährige Hagener hatte sein Fahrzeug zwischen 0.30 und 2.10 Uhr auf dem Steinplatz in Höhe Hausnr. 10 geparkt. Die Polizei bittet etwaige Zeugen um Mithilfe und fragt: Wer kann Hinweise zu dem Tatgeschehen geben oder hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331-9862066 bei der Polizei Hagen zu melden.

