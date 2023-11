Frecher Bettler stiehlt altem Mann Geld aus Portemonnaie

Ein junger Mann sitzt vor einem Bauzaun in Hagen (Symbolfoto).

Hagen. Erst spielte er den mittellosen, kranken Bettler, dann griff er blitzschnell zu: Ein Trickdieb machte in Hagen reichlich Beute.

Ein bislang unbekannter Täter stahl einem 87-jährigen Mann am Donnerstagnachmittag in der Innenstadt von Hagen Bargeld aus dem Portemonnaie.

Wie die Polizei berichtet, wartete der Senior gegen 14.30 Uhr vor dem Bürgeramt in der Rathausstraße. Dort fiel ihm der Unbekannte auf, der ein Schild bei sich hatte, auf dem „Hilfe für...“ stand. Zudem fasste der Mann sich an den Hals und deutete damit an, nicht sprechen zu können.

Alles ging zu schnell für den Senior

Der 87-Jährige holte seine Geldbörse hervor und wollte dem Mann Kleingeld geben. Doch seine Hilfsbereitschaft wurde ihm nicht gedankt. Denn der Unbekannte kam ihm auf einmal sehr nah und hielt plötzlich das Schild über das Portemonnaie des Hageners. Wie dieser später feststellte, stahl der freche Dieb dabei einen dreistelligen Geldbetrag.

Der Täter war 50 bis 55 Jahre alt, zwischen 1,70 m und 1,75 m groß und hatte eine schlanke Statur. Außerdem hatte er dunkle Haare, einen dunklen Bart und trug eine blaue Jacke.

Die Kripo Hagen ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden.

Frau beleidigt die eigene Mutter

In der Nacht zum Samstag randalierte nach Angaben der Polizei eine 38-jährige in einem Einfamilienhaus in Haspe. Die Hagenerin warf Regale um, machte Porzellan kaputt und schleuderte weitere Gegenstände durch die Gegend. Ihre Aggressionen richteten sich auch kurzzeitig gegen ihre Mutter, welche angab, von ihrer Tochter vulgär beleidigt worden zu sein.

Schließlich verließ die wild gewordene Frau das Haus. Nach ihrer Rückkehr rastete sie jedoch erneut aus, woraufhin die Mutter die Polizei verständigte. Die Beamten verwiesen die 38-Jährige des Hauses und erteilten ihr ein zehntägiges Rückkehrverbot. Außerdem erhielt sie eine Strafanzeige.

