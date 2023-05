Freibäder in Hagen Freibad-Start in Hagen: Wasser wärmer – Preise höher

Hagen. Für die Freibad-Saison 2023 ist alles vorbereitet. Es gibt viel Vertrautes, aber auch einige interessante Änderungen.

Das Erlebnisbad Hestert ist startklar für die neue Saison und wird voraussichtlich – je nach aktueller Wetterlage – an diesem Samstag, 13. Mai, öffnen. Für das Freibad Hengstey ist die Öffnung für Gäste für Montag, 5. Juni, geplant.

Die Hestert wird wochentags von 13 bis 19 Uhr geöffnet sein, an Wochenenden, Feiertagen, Brückentagen und in den Ferien von 10 bis 19 Uhr. Ab 15. Mai bietet die Initiative Hestertbad in Zusammenarbeit mit Hagenbad wetterunabhängig jeweils montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 7 bis 11 Uhr bis zum Beginn der Sommerferien das Frühschwimmen an. Ausgenommen von diesem Angebot sind Brücken- und Feiertage sowie die Schulferien.

Winterpause startet früher

Das Hengstey-Freibad wird in diesem Jahr direkt nach den Sommerferien in die Winterpause gehen. Der Grund für das vorzeitige Saisonende ist der Start der Baumaßnahmen für den Beach-Club

Beim Thema „Wassertemperatur“ wird sich ebenfalls etwas ändern: „Vor dem Hintergrund der derzeitigen Energiesituation können wir die Temperaturen in den Freibädern von 22 wieder auf 24 Grad erhöhen“, betont Markus Monßen-Wackerbeck, Geschäftsführer der Hagener Versorgungs- und Verkehrs-Gesellschaft.

Drehen an der Preisschraube

Erstmals seit 2016 wird die Hagenbad aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen gravierenden Kostensteigerungen zum Start der Freibadsaison die Preise anheben. „Auch bei Hagenbad haben wir mit den inflationsbedingten Kostensteigerungen und insbesondere den erheblich gestiegenen Energiekosten zu kämpfen“, erläutert Markus Monßen-Wackerbeck. Insgesamt sind die Kosten seit 2016, dem Jahr der letzten Preisanpassung, spürbar gestiegen – zum Beispiel für Energie um über 50 Prozent und Personal um rund 20 Prozent. So wird in diesem Sommer das Einzelticket für Erwachsene bei 5 Euro liegen, Kinder zahlen 3,50 Euro. Dies sind jeweils 50 Cent mehr als in der letzten Saison.

Sämtliche Preise finden sich in der Tarifübersicht anbei und sind auch unter www.hagenbad.de einsehbar.

