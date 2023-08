Freilichtmuseum Hagen: Die Steampunker kommen wieder

Selbecke. Es wird retrofuturistisch, wenn die Steampunker kommen. Alles zu einer besonderen Veranstaltung im Hagener Freilichtmuseum.

Am Sonntag, 27. August, 11 bis 18 Uhr, tummeln sich wieder Steampunks in allen Formen, Farben und Gewandungen im Freilichtmuseum, wenn die Steampunk-Zeitreise ansteht. Das Steampunk-Event mit retrofuturistischem Unterhaltungsprogramm und kleinem Markt. In dem historischen Ambiente lässt es sich herrlich flanieren und durch die optischen Highlights erleben Gäste und Steampunks einen besonderen Tag. Beim Steampunk werden einerseits moderne und futuristische technische Funktionen mit Mitteln und Materialien des viktorianischen Zeitalters verknüpft, wobei ein überspitzter Retro-Look der Technik entsteht.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen