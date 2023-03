Freilichtmuseum Hagen: Pächter für alle Gastronomien gesucht

Selbecke . Für alle fünf Gastronomien im Hagener Freilichtmuseum wird ein neuer Pächter gesucht. Auch für die Museumsterrassen. Und zwar schon zum 1. April.

Vor dem Start der Museumssaison 2023 sucht das LWL-Freilichtmuseum Hagen einen neuen Pächter oder eine neue Pächterin für die fünf gastronomischen Betriebseinheiten auf dem Museumsgelände, nachdem das bisherige Pächterehepaar in den Ruhestand gegangen ist. Die größte gastronomische Einrichtung ist das Restaurant „Museumsterrassen“ in der Mitte des Museums. Daneben geht es um die Braustube, einen Kiosk am Spielplatz unweit des Eingangsbereichs, ein Café am Gasthof „Zur Post“ und einen Imbissgrill.

Die gastronomische Angebote sind über das Museumsgelände verteilt und sollen im Rahmen des neuen Pachtvertrags betrieben werden. Starttermin der Pacht ist idealerweise der Saisonbeginn am 1. April. Das LWL-Freilichtmuseum Hagen ist mit rund 110.000 Besuchern jährlich ein beliebtes Besucherziel in der Region. Hier können Besucher in über 50 historischen Werkstätten und Betrieben rund 200 Jahre Handwerks- und Technikgeschichte aus Westfalen und Lippe kennenlernen und im Rahmen zahlreicher Mitmachaktionen selbst ausprobieren.

Das Prunkstück in der Mitte

Neben unterschiedlichen kleinen Gastronomieeinheiten in den historischen Fachwerkhäusern bietet das moderne Hauptrestaurant „Museumsterrassen“ mit einer Kapazität von rund 200 Gästen ausreichend Platz für große Veranstaltungen und Feiern. Es ist zudem der zentrale Anlaufpunkt für die Besucher, um nach einem Tag im Museum Speisen und Getränken zu genießen. Die gastronomischen Angebote auf dem Museumsgelände können auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten für Veranstaltungen genutzt werden.

Neben dem Tagesgeschäft mit den Besuchern finden Veranstaltungen statt, unter anderem das Herbstfest, Oldtimer-Treffen oder der alljährliche Weihnachtsmarkt, der über 20.000 Besucher verzeichnet. Die Ausrichtung von privaten Feiern ist eine weitere Nutzungsmöglichkeit, zum Beispiel im Rahmen von Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder Jubiläen. Um zusätzliche Expertise in das Ausschreibungsverfahren einzubringen, hat sich der Landschaftsverband Westfalen-Lippe als Museumsträger Unterstützung bei der Hamburger Agentur leisureworkgroup GmbH geholt. Über die leisureworkgroup sind die vollständigen Unterlagen für interessierte Betreiber erhältlich. Kontakt können Interessierte unter lwl@leisureworkgroup.de und Tel. 040 319791611 aufnehmen.

