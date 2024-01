Polizei in Hagen Fremdenfeindliche Schmierereien an Schule in Hagen

Hagen-Boelerheide Die Polizei bittet um Unterstützung bei der Suche nach Tätern, die an einer Schule in Hagen Hakenkreuze an die Wände geschmiert haben.

Die Polizei Hagen bittet um Hinweise zu fremdenfeindlichen Schmierereien, die am Wochenende an einer Schule in der Boelerheide aufgetaucht sind. Am Samstagmorgen wurden die Beamten auf die Sachbeschädigung in der Kapellenstraße aufmerksam gemacht. Unbekannte hatten zahlreiche Hakenkreuze sowie Schriftzüge mit antisemitischem und fremdenfeindlichem Inhalt an die Fassade, die Verglasung sowie auf den Boden vor dem Schulgebäude geschmiert. Hierzu benutzten sie weiße und schwarze Farbe. Der Staatsschutz der Hagener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen der Vorfälle sollten sich bei der Polizei melden unter Telefon 986 2066.

