Fremder geht in Haspe mit Messer auf Fußgänger los

Haspe. Die Polizei in Hagen sucht nach einem unbekannten Mann, der in Hagen-Haspe einen Fußgänger mit einem Messer attackierte.

Bei einer Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Täter wurde am Montagabend ein 37-jähriger Mann in Hagen ein 37-jähriger Mann mit einem Messer verletzt.

Der Hagener war nach Angaben der Polizei gegen 23.10 Uhr zu Fuß in der Kurzen Straße in Haspe unterwegs. Dort traf er auf den Unbekannten, der, wie er später der Polizei gegenüber angab, ohne erkennbaren Grund auf ihn zugekommen sei und ihm ins Gesicht geschlagen habe.

Bei dem anschließenden Wortgefecht habe der Fremde ein Messer hervorgeholt und ihn damit leicht am Oberschenkel verletzt. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Die Beschreibung des Unbekannten

Er wird als etwa 175 cm bis 180 cm groß und schlank beschrieben und hatte dunkle Haare sowie einen Vollbart. Bekleidet war er mit einem weißen Oberteil und einer blauen Jeanshose.

Der Rettungsdienst brachte den 37-Jährigen ins Krankenhaus. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden.

Auch hier war ein Messer im Spiel

Erst am vergangenen Sonntagabend war es in Wehringhausen ebenfalls zu einer Straftat mit einem Messer gekommen. Dabei war ein 35-jähriger, per Haftbefehl gesuchter Mann von einer Frau (38) in ihrer Wohnung in der Augustastraße mit einem Messer leicht am Unterarm verletzt worden.

Der Mann musste anschließend im Krankenhaus versorgt werden. Bei der Überprüfung seiner Personalien fand die Polizei heraus, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Nach Abschluss der ärztlichen Behandlung wurde er deshalb ins Gewahrsam mitgenommen.

Die Kriminalpolizei übernahm noch in der Wohnung der 38-jährigen Frau die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

