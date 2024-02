Ein teurer Mercedes AMG geriet unter kuriosen Umständen in Hagen in den Gegenverkehr.

Polizei Freund gegrüßt, Steuer verrissen: Totalschaden an AMG

Hagen Nach einem Unfall in Hagen hat ein Mercedes AMG wohl nur noch Schrottwert. Wie sich einer der kuriosesten Unfälle der letzten Jahre ereignete.

Kurioser Unfall mit kostspieligem Ausgang: Die Polizei Hagen beziffert den Schaden an einem Mercedes AMG GTC auf rund 100.000 Euro.

Am Donnerstagabend war in Hagen-Hohenlimburg ein 31-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 7 in Richtung Hagen unterwegs. Im Gegenverkehr erkannte er nach ersten Angaben der Polizei einen Bekannten auf seinem Motorroller und winkte ihm zu.

Auf rund 100.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden an einem Mercedes AMG. Das Auto war in den Gegenverkehr geraten. Foto: Alex Talash

Plötzlich verlor er die Kontrolle über seinen PS-starken Mercedes AMG GTC, fuhr in den Gegenverkehr, prallte in die Leitplanke und kam wiederum auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Rollerfahrer stürzt vor Schreck

Der Rollerfahrer erschrak, musste dem Mercedes ausweichen und stürzte. Riesenglück im Unglück: Beide Fahrer blieben unverletzt.

Nur der Sportwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 100.000 Euro geschätzt.

Ein teurer Mercedes hat wohl nur noch Schrottwert. Der Fahrer hatte die Kontrolle über den AMG verloren. Foto: Alex Talash

