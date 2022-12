Wetter Frost in Hagen: Auch an diesem Wochenende bleibt es kalt

Hagen. Unser Wetterexperte Bastian Rissling sagt voraus, dass es auch am Wochenende sehr kalt bleibt in Hagen. Das ändert sich am Montag.

Das kalte und überwiegend trockene Winterwetter bleibt uns in Hagen noch bis zum Wochenende erhalten, so Bastian Rissling, Wetterexperte unserer Zeitung: „Beim Aufklaren kann es, wie auch schon in der vergangenen Nacht, teils strengen Frost von um die minus zehn Grad geben.“

Tagsüber werden bei Sonnenschein kurzzeitig leichte Plusgrade erreicht. Am Freitag falle aus teils dichten Wolken vereinzelt etwas Schnee, so Rissling.

Am Samstag wird es nach Nebelauflösung überwiegend freundlich. Und am Sonntag erreicht Hagen im Verlaufe des Abends Regen, der auf dem gefrorenen Boden schnell zu gefährlicher Glatteisbildung führen kann.

Doch schon am kommenden Montag werden in der Stadt voraussichtlich zweistellige Plusgrade erreicht.

Enervie empfiehlt, Wasserleitungen zu schützen

Vor dem Hintergrund der derzeit frostigen Temperaturen weist der regionale Netzbetreiber Enervie Vernetzt aus Hagen insbesondere Hauseigentümer auf die Gefahren von Frostschäden bei Wasserleitungen hin.

Bei Beachtung folgender einfacher Regeln können Hausbesitzer ihre Wasserleitungen effektiv schützen und so teure Reparatur- oder Instandhaltungskosten und Versorgungsunterbrechungen vermeiden:

Freiliegende Wasserleitungen, die nicht leer sind, können jetzt platzen. Foto: Dirk Schuster / WAZ FotoPool

In Kellerräumen, die mit Wasserleitungen oder Wasserzählern ausgestattet sind, sollten alle Fenster und Außentüren während der Wintermonate geschlossen bleiben. Bei niedrigen Außentemperaturen kann ein Kellerraum ansonsten binnen kurzer Zeit extrem auskühlen.

Bei Schrankanschlüssen sollte darauf geachtet werden, dass die Rohrbegleitheizung eingeschaltet ist.

Leitungen und Zähler isolieren

In jedem Raum, der frostanfällig ist, sollten sämtliche Wasserleitungen und -zähler mit entsprechendem Isoliermaterial geschützt werden.

Alle Wasserleitungen im Außenbereich – zum Beispiel bei Wasseranlagen wie Schwimmbecken, Teichen oder Springbrunnen sowie auch in ungeheizten Garagen oder Außenwänden des Hauses – sollten zeitig vor Frosteinbrüchen entwässert werden. Wichtig ist hierbei, dass der Wasserhahn nach der Entleerung auch wieder geschlossen wird.

Auch bei der Programmierung der Erdgasheizung sind vorbeugende Maßnahmen möglich: Die Einstellung sollte hierbei so gewählt werden, dass bei längerer Abwesenheit der Hausbewohner und auftretenden Minustemperaturen keine Heizkörper einfrieren können.

Ist trotz aller Vorbeugung dennoch ein Frostschaden aufgetreten, rät Enervie Vernetzt den Hausbesitzern, nicht zur Selbsthilfe zu greifen, sondern Fachleute einer Installationsfirma zu kontaktieren.

Gefahr auf Eisflächen der Gewässer

Auch der Ruhrverband, Betreiber der Talsperren Hengstey- und Harkortsee, weist auf die Gefahren hin, die mit den frostigen Temperaturen entstehen. Auf den Vorbecken der Talsperren bilden sich die ersten zarten Eisflächen, doch sollte man sich nicht zu riskanten Ausflügen auf den vermeintlich tragfähigen Untergrund einlassen.

Der Hengsteysee birgt im Winter bei eisiger Kälte Gefahren. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Der Ruhrverband weist daher ausdrücklich darauf hin, dass das Betreten der Eisflächen ebenso wie das Schlittschuhlaufen auf den Stauseen und Talsperren lebensgefährlich und verboten ist. Die Gefahr, dass das Eis plötzlich nachgibt, besteht grundsätzlich bei jedem See oder Teich. Bei Talsperren und Stauseen ist das Risiko jedoch besonders hoch, da die Eisschicht wegen des schwankenden Wasserspiegels immer wieder aufreißt und nicht vollständig durchfrieren kann.

Durch die Risse steigt Wasser empor und bildet eine neue, dünnere Eisschicht, die bei Belastung leicht wieder brechen kann.

