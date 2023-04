Frühstücken gehen – zehn schöne Ausflugstipps in Hagen

Hagen. Für das Wochenende ist wechselhaftes Wetter angesagt. Wieso also nicht gemütlich gemeinsam in den Tag starten? Tipps für ein Frühstück in Hagen:

Durchwachsen – so zumindest sieht aktuell die Wettervorhersage für das Wochenende aus. Wieso also nicht die vielleicht noch bewölkten, freien Tage mit einem gemütlichen, gemeinsamen Frühstück starten und ganz nebenbei noch lokale Gastronomen unterstützen?*

1. Goldbergs Törtchen: „Mehr als nur Törtchen“, heißt es auf der Seite des Ladens in Hagen. Denn das Café im Herzen der Innenstadt (Goldbergstraße 4) bietet neben selbst hergestellten Törtchen, Kuchen oder Waffeln auch ein breite Auswahl an vegetarischen, veganen und glutenfreien Produkten zur Frühstückszeit, Mittagstisch oder gemütlichen Kaffee an (Reservierung: 023319268266; Öffnungszeiten am Wochenende: samstags 9 bis 17 Uhr).

2. Café Kännchen: Ob zum Frühstück, zum Kaffee oder in gemütlich, familiärer Runde am Mittag: Das Café Kännchen in Elsey freut sich mit einer Mischung aus verschiedenen Getränken und hausgemachten Mittagstisch sowie Frühstücksauswahl am Dorfplatz auf Besucher. (Reservierungen unter: 02334/567126; Öffnungszeiten: samstags 9-13 Uhr, sonntags 9.30 bis 17 Uhr).

Das Café Kännchen in Elsey bietet auch Frühstück an. Foto: WP Hagen

3. Café & Bistro Gegenüber. Handgemachte Speisen mit Zutaten aus dem Wehringhauser Bioladen und ein breites vegetarisches und veganes Angebot gibt es im Café Gegenüber in Wehringhausen (Lange Straße 40). Bei gutem Wetter lädt ein süßer Hinterhof zum Verweilen ein (Öffnungszeiten: Samstag 9-13 Uhr, Reservierungen: 02331 9710790).

28. September 2021, Hagen Wehringhausen. Neueröffnung Bistro "Gegenüber" mit Außenbereich im neugestalteten Innenhof.<br/>Das Bistro gehört zum Wehringhauser Bioladen und liegt direkt „gegenüber“ von diesem in <br/>der Lange Straße 40. Café Kaffee Kuchen Foto: Michael Kleinrensing / WP

4. Café Flores: Im Café Flores (Bülowstraße 4) gibt es die gesamte Woche über ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Wer nur schnell etwas auf die Hand möchte, für den gibt es auch belegte Brötchen zum Mitnehmen (Buffetzeiten: Dienstag bis Sonntag 9 -12 Uhr, Reservierungen: 02331/22132).

5. Café im Quadrat: Direkt am Emster Ladenhof (Emster Str. 105) liegt das kleine Café im Quadrat mit ausreichend Sitzplätzen drinnen und im Freien. Auch hier gibt es verschiedenste Frühstücksangebote von Käse- über Wurst- bis hin zu französischem Frühstück (Öffnungszeiten: Samstag 9-13 Uhr, Telefon: 02331/3488272).

Das Café im Quadrat (links im Bild) bietet Sitzplätze im Innen- und Außenbereich. Foto: Kleinrensing

6. Café Stich im Karree: Direkt in der Innenstadt werden verschiedene Frühstücksangebote frisch für die Gäste zubereitet. Gegessen werden kann bei schlechtem Wetter im Cafe, wenn es trocken ist auch auf der Sonnenterrasse (Frühstückszeiten: Sa. 9-12 Uhr, Telefon: 02331 7875204).

7. Bio-Frühstück gibt es auch im Café Mundial in idyllischer Lager im kleinen Park direkt an der Volme – konsequent vegetarisch oder vegan (Öffnungszeiten: samstags 11-17 Uhr, Reservierungen online oder unter 02331/183947).

8. Wer es auch außergewöhnlicher mag wird vielleicht im Café-Restaurant ell.in in Hohenlimburg-Elsey (Möller Str. 38) fündig. Neben klassischen Frühstücksangeboten gibt es hier auch Englisches, Griechisches, oder Türkisches Frühstück. Es gibt einen Innen- sowie großzügigen Außenbereich (Öffnungszeiten: samstags 9-22 Uhr, Sonn- & Feiertage 11-20 Uhr, Telefon: 02334/503153)

9. Mühlenbäckerei Vielhaber. Direkt am Campus-Hotel kann man einen schönen Frühstücksstopp einlegen (Feithstraße 131). Die Mühlenbäckerei bietet verschiedenste Frühstücksangebote und hat ausreichend Sitzplätze drinnen und im Freien (Öffnungszeiten: samstags 6 bis 17.30, sonntags 8 - 17.30 Uhr). Zudem bieten natürlich auch die meisten anderen Bäckereien – Stadtbäckerei Kamp, Büsch, Vollkornbäckerei Niemand, Kamps, Frühstück zum Mitnehmen/Vor-Ort-Essen an.

10. Natürlich gibt es auch noch die „Klassiker“ wie das Celona oder Extrablatt mit üppigen Buffets oder dem Strandhaus-Frühstück am Hengsteysee mit Seeblick.

(*kein Anspruch auf Vollständigkeit – natürlich gibt es noch viel mehr Angebote in Hagen)

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen