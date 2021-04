Das Corona-Virus fordert immer mehr Opfer in Hagen.

Pandemie Fünf Menschen in Hagen an oder mit Corona-Virus gestorben

An den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus sind in Hagen drei Personen verstorben (geboren 1945, 1954 und 1958). Außerdem waren zwei weitere verstorbene Personen (geboren 1947 und 1955) am Coronavirus erkrankt, es lagen allerdings andere Todesursachen vor.

Somit sind in Hagen 167 Menschen am und 112 mit (andere Todesursache) dem Virus verstorben.