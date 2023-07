Für aggressiven Hagener im Suff hagelt es Anzeigen

Einen volltrunkener Hagener muss die Polizei am Wochenende in Hagen-Boele abführen.

Boele. Reichlich Ärger hat sich am Wochenende ein 29-jähriger Hagener eingehandelt, der sich volltrunken mit der Polizei anlegte.

Ein Betrunkener hat durch sein aggressives Verhalten sich am Wochenende jede Menge Ärger mit den Behörden eingehandelt. Der alkoholisierte Hagener (rund 2,3 Promille) traf am Samstag zunächst am Boeler Marktplatz auf einen 20-Jährigen sowie einen 27-Jährigen. Im weiteren Verlauf bedrohte er die beiden Männer und griff sie körperlich an. Er trat dem 20-Jährigen gegen den Oberschenkel und schlug dem 27-Jährigen mit der Faust gegen die Schläfe und löste einen Polizeieinsatz aus.

29-Jähriger tobt im Gewahrsam

Als die Polizisten den 29-Jährigen gegen 23.15 Uhr in Gewahrsam nahmen, mussten sie aufgrund seines aggressiven Verhaltens ihr Reizstoffsprühgerät gegen ihn einsetzen. Im Polizeigewahrsam an der Hoheleye beleidigte er die Einsatzkräfte wiederholt als „Hurensöhne“, „Fotzen“ und „Schwuchteln“. Er trat zudem nach den Beamten, versuchte sie zu beißen sowie zu bespucken und drohte damit, sie umzubringen.

Alle eingesetzten Kräfte der Polizei verblieben dienstfähig. Der aggressive Hagener erhielt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, Bedrohung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung.

