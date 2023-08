Für Gewerbe: Hagen kauft vier Hektar große Fläche in Bathey

Hagen. Seit langer Zeit kauft Hagen mal wieder eine Fläche an – und zwar um Gewerbeansiedlung möglich zu machen. Es geht um über vier Hektar in Bathey.

Der Rat der Stadt Hagen hat dem Ankauf einer 4,1 Hektar großen Gewerbefläche von Kabel Premium Pulp & Paper (KPPP) an der Schultenstraße zugestimmt. Die Eigentumsübertragung ist noch für den August vorgesehen. Käuferin ist die Hagen Areal GmbH, deren Mehrheitsgesellschafterin die Hagen Wirtschaftentwicklung GmbH ist. Gegenstand des Kaufvertrages ist eine seit vielen Jahren weitestgehend brach liegende Teilfläche auf dem Gelände des Papierherstellers, die über einen eigenen Gleisanschluss verfügt.

„Der Erwerb dieser hochattraktiven Industriefläche verschafft uns neuen Spielraum bei der Deckung des drängenden Gewerbeflächenbedarfs in Hagen“, freut sich Dr. Christopher Schmitt, Geschäftsführer der Hagen Wirtschaftsentwicklung. Nach erfolgtem Erwerb wird ein Altlastengutachten in Auftrag gegeben und etwaig notwendige Sanierungsmaßnahmen veranlasst. Gleichzeitig wird ein Kriterienkatalog für die Vermarktung der Fläche entwickelt.

„Der Mangel an Gewerbeflächen in Hagen ist mit diesem Ankauf noch längst nicht beseitigt, aber immerhin ein Stück weit gelindert“, erklärt Areal-Geschäftsführer Burkhard Schwemin. Jetzt komme es darauf an, diesen Kurs zu halten und weitere Flächen in Hagen durch zu erwerben, zu entwickeln und für gewerbliche Nutzungen zu vermarkten. Auch die Verkäuferseite zeigt sich zufrieden: „Für uns ist der Verkaufserlös ein wichtiger Beitrag zur Neuausrichtung des Unternehmens“, so der Geschäftsführer von Kabel Premium Pulp & Paper, Markus Schwinn. Es ist seit langer Zeit einer der ersten Flächenkäufe in dieser Größenordnung für die Stadt Hagen.

