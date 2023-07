Für neue Dual-Lehrstellen: Unternehmen erhalten Urkunde

Hagen. Die SIHK hat 19 Hagener Unternehmen dafür ausgezeichnet, dass sie ein duales Ausbildungssystem anbietet.

43 neue Ausbildungsbetriebe im SIHK-Bezirk ausgezeichnet: Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) zeichnet in diesem Jahr wieder Unternehmen mit einer Ehrenurkunde aus, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal jungen Leuten eine duale Ausbildung ermöglicht haben. Insgesamt werden diese Urkunden an 43 Unternehmen überreicht, darunter 19 in Hagen ( u.a. Württembergische Versicherung), zwölf im Ennepe-Ruhr-Kreis. „Die Rahmenbedingungen für die Betriebe in unserer Region sind nicht leichter geworden“, sagt Thomas Haensel, SIHK-Geschäftsbereichsleiter „Menschen bilden“ mit Blick auf die inzwischen gesprengte Rahmedetalbrücke.

Es ist schwer, geeignete Kandidaten zu finden

Auch die Folgen des Krieges in der Ukraine seien für die Unternehmen im Märkischen Südwestfalen noch nicht absehbar: „Umso mehr sind die Bemühungen wertzuschätzen, den jungen Menschen einen guten Start ins Berufsleben zu ermöglichen,“ würdigt Thomas Haensel das unternehmerische Engagement. Gleichwohl sei es für Unternehmen in schwierigen Zeiten nicht einfach, geeignete Kandidaten zu finden, um in die Zukunft zu investieren und qualifizierte Fachkräfte auszubilden. So wurden der SIHK beim diesjährigen Lehrstellenendspurt noch knapp 200 freie Ausbildungsplätze für 2023 gemeldet.

Hier unterstützt das Team der „Passgenauen Besetzung“ Unternehmen, die passenden Bewerber noch in diesem Jahr mit den suchenden Unternehmen zusammenzubringen (Info: www.sihk.de/passgenau). Ansprechpartner bei der SIHK für Unternehmen, die zum ersten Mal ausbilden wollen, sind die Ausbildungsberater der SIHK, die die Betriebe unterstützen.

Weitere Infos dazu gibt es im Netz: www.sihk.de/ausbildungsberatung.

