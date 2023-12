Für kranke Kinder: Polizei-Band rockt die Marienkirche

Hagen-Mitte Was für ein Zeichen, was für ein Einsatz. Das Landespolizeiorchester hat in der Marienkirche in Hagen gespielt. Der Erlös geht ans Kinderhospiz.

Das Landespolizeiorchester hat in der Marienkriche in Hagen nicht nur eindrucksvoll, sondern auch für einen guten Zweck gespielt. Der Erlös des Abends geht nämlich an den Kinderhospiz Sternentreppe der Caritas in Hagen „Es war ein wunderbarer Konzertabend für den guten Zweck. Wir freuen uns sehr, dass knapp 5.000 Euro für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Hagener Caritas gespendet wurden. Wir danken allen Menschen, die unserer Einladung gefolgt sind und die Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis für uns alle gemacht haben“, freut sich Hagens Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh gemeinsam mit Tino Schäfer, dem Vorsitzenden des gemeinnützigen Verein der Freunde der Polizei Hagen (Fuks)

Volle Reihen in der Marienkirche Foto: Michael Kleinrensing / WP

Der Erlös des Abends geht an das Kinderhospiz Sternentreppe. Foto: Michael Kleinrensing / WP

