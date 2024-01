Hagen: Nach Fund steht fest - es sind menschliche Knochen

Ein Spaziergänger hatte am Freitagabend (5. Januar) in einem kleinen Waldstück unterhalb der Kleingartenanlage Goldberg mehrere Knochen entdeckt und die Polizei Hagen informiert.

Hagen Ein Spaziergänger entdeckt in Hagen Schädelteile und weitere Knochen in einem Waldstück. Jetzt liegen erste Obduktionsergebnisse vor:

Nach den Knochenfunden am Goldberg steht nun fest - es handelt sich um menschliche Knochen. „Die am Freitagabend unterhalb der Kleingartenanlage Goldberg aufgefundenen Knochen und Teile eines Schädels wurden wissenschaftlich untersucht. Hierbei wurde festgestellt, dass diese menschlichen Ursprungs sind und möglicherweise von einer männlichen Person stammen“, teilt die Polizei Hagen dazu mit.

Es wurde festgestellt, dass die Knochen menschlichen Ursprungs sind und möglicherweise von einer männlichen Person stammen Polizei Hagen, - zu den Knochenfunden am Goldberg

Keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen

Die Knochen werden derzeit im Hinblick auf ihre Liegezeit näher untersucht. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen haben sich bisher, so die Polizei weiter, nicht ergeben. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei geht davon aus, dass es mehrere Wochen dauern könnte, bis weitere Ergebnisse vorliegen.

Zum Hintergrund: Ein Spaziergänger hatte am Freitagabend in einem kleinen Waldstück unterhalb der Kleingartenanlage mehrere Knochen entdeckt und die Polizei informiert. Die sterblichen Überreste, es handelte sich um Teile eines Schädels und weitere Knochen, lagen in einer Steinmauer.

Leichenspürhund im Einsatz

Zunächst wurde eine Mordkommission eingesetzt, Kriminaltechniker sicherten Spuren und stellten die Knochen sicher. Auch ein Leichenspürhund wurde eingesetzt, um nach weiteren Überresten zu suchen - ohne Ergebnis. Das Technische Hilfswerk leuchtete den Tatort aus.

Die Ermittler sicherten Spuren am Tatort und stellten die gefundenen Knochenteile sicher. Foto: Alex Talash

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen