Fußball-EM 2024: Das war wohl nichts mit den Tickets

Das Kinderzimmer war früher mit rot-weißen Postern plakatiert, die Fangesänge wurden auswendig gelernt und in der großen Pause wurde noch im Trikot auf dem Platz gekickt. Ich gestehe: Die Fußball-Leidenschaft ist über die Jahre etwas verflogen. Wenn dann aber eine Europameisterschaft im eigenen Land stattfindet, ist es doch klar, dass man dabei sein möchte. Das dachten sich auch Millionen weitere Fans, die ihr Glück bei der Auslosung versucht haben.

Auslosung abgeschlossen

Also habe ich (weitere Familienmitglieder übrigens auch) in der Ticketbewerbungsphase für die EM 2024, eine Bewerbung für alle Deutschland-Spiele in der Gruppenrunde eingereicht. Und das hoffnungsvolle Warten begann. Bei so vielen Bewerbungen wird schon ein Treffer dabei sein, dachte man sich. Das Warten hat nun ein Ende - und zwar mit trauriger Erkenntnis. Denn heute, mit Abschluss der Auslosung, leuchteten im Portal alle Spiele rot. „Deine Ticketbewerbung war leider nicht erfolgreich“, stand bei allen Partien. Das sorgte für enttäuschte Gesichter, sicherlich nicht nur bei uns, sondern bei vielen anderen Fans auch.

Aber die Hoffnung ist noch nicht ganz verloren. Sobald die Spieltermine der Gruppenphase feststehen, findet laut UEFA im Anschluss an die Endrundenauslosung eine weitere Verkaufsphase für Tickets statt. Vielleicht klappt es ja dann...

