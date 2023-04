Polizei in Hagen Ganove fingert in der Hagener City Börse aus Lieferwagen

Hagen-Mitte. Ein langer Geschäftstag endet für einen Hagener Kaufmann in der Innenstadt mit einer bitteren Erfahrung.

Einen unachtsamen Moment haben Gauner am Mittwochabend in der Hagener Innenstadt genutzt, um einem Geschäftsmann das Geld aus einem Lieferwagen zu stehlen. Gegen 19.15 Uhr räumt ein 30-Jähriger seinen Verkaufsstand an der Kampstraße/Ecke Elberfelder Straße ein. Eine Börse mit Wechselgeld legte er samt einer privaten Tasche in einen Transporter. Die Tageseinnahmen wurden bereits zuvor abgeholt.

Niedrige Beute

Während er zusammenpackte, ließ er den Transporter für nicht mehr als fünf Minuten außer Acht. Diese Zeit genügte Gaunern, um die Tür des Lkw zu öffnen und die Tasche, sowie die Geldbörse zu entwenden. Sie entkamen unerkannt mit einem niedrigen, dreistelligen Geldbetrag, einem Handy und Scheckkarten. Telefonische Hinweise an die Kripo unter 02331 986 2066.

