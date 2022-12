Gasalarm in Hagen – 15 Hausbewohner werden evakuiert

In der Straße in Hagen wird an der Schließung der undichten Gasleitung gearbeitet.

Hagen-Mitte. Polizei, Feuerwehr und Energieversorger sind derzeit in der Blumenstraße in Hagen vor Ort. Es gibt Gasalarm.

Gasalarm in der Blumenstraße nahe des Funckeparks in Hagen: Aus einem Leck, das vermutlich in einer Leitung unterhalb der Fahrbahn entstanden war, strömte gegen 18 Uhr Gas aus. Die 15 Bewohner eines unmittelbar gegenüber gelegenen mehrgeschossigen Hauses wurden evakuiert und werden in Bussen betreut.

Wie Einsatzleiter Frank Wagner von der Feuerwehr Hagen berichtete, werde derzeit mit Hilfe eines Baggers versucht, das Leck zu schließen. Erst danach könne entschieden werden, ob die Bewohner in das Haus zurückkehren dürfen oder die Nacht anderswo verbringen müssen.

Heizung läuft vorerst nicht

Inzwischen wurde Entwarnung gegeben, allerdings bleibt die Gasleitung, die von der Straße in das Haus führt, gesperrt. Damit kann die Heizung in dem Gebäude vorerst nicht betrieben werden. Dennoch entschieden sich die meisten Bewohner zur Rückkehr in ihre Wohnungen, in denen sie die Nacht verbringen wollten.

