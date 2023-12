Gastro-Gutscheine, Phoenix-VIP-Tickets und vieles mehr

Hagen Viele Einzelhändler und Gastronomen unterstützen die große Versteigerung in der Stadthalle. Alle Infos zu Sachspenden, Gutscheinen und zum Ablauf

In wenigen Tagen – am 2. Adventssonntag – startet die große WP-Versteigerung in der Stadthalle Hagen. Auch in diesem Jahr wird die beliebte Benefiz-Auktion wieder als Matinee ausgerichtet. Heißt: Um 11 Uhr öffnen sich für alle Besucher die Türen, dann startet der Schnäppchenmarkt mit Präsenten für kleines Geld (Bücher, Dekoartikel, Spielzeug), außerdem werden Sekt, Kaffee und Snacks angeboten, um 12 Uhr beginnt dann das eigentliche Event.

Sven Söhnchen schwingt als wortgewandter Auktionator mit viel Humor den Hammer und bringt dann all jene Gegenstände und Gutscheine unters Volk, die Einzelhändler, Gastronomen, Vereine und Einrichtungen für die Auktion gespendet haben.

Unterstützung für Familien mit Kindern mit Behinderung

Zum Hintergrund: Auch 2023 veranstaltet die WP-Stadtredaktion Hagen eine Benefiz-Auktion, die die traditionelle Weihnachtsaktion flankiert. Wir haben uns dieses Mal als Partner den Familienunterstützenden Dienst (FUD) der Caritas ausgesucht. Das Team der ehrenamtlichen Helfer unterstützt Familien in Hagen, die ein Kind mit Behinderung haben.

Wir wollen dabei helfen, dass den Eltern und Geschwisterkindern ein wenig Zeit zum Durchatmen ermöglicht wird, damit sie neue Energie tanken können. Und dass die Familien mit ihrem beeinträchtigten Kind Ausflüge unternehmen oder sich gemeinsam mal einen Kurztrip erlauben können.

Sämtliches Geld, das auf dem eingerichteten Spendenkonto eingeht sowie die komplette Summe, die bei der Versteigerung eingenommen wird, kommt dem FUD und somit den Familien zugute.

250 Besucher erwartet

Zu dem Event mit Kultfaktor werden 250 Besucher erwartet, der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Wichtig: Bitte Bargeld nicht vergessen, Kartenzahlung ist nicht möglich. Das Parken auf dem Parkplatz der Stadthalle im Wasserlosen Tal ist am Sonntag übrigens kostenfrei.

Danke für die gastronomische Unterstützung vor Ort

Gastronomisch unterstützt wird die Versteigerung übrigens von der Stadtbäckerei Kamp, die Laugen- und Käsestangen sowie Stutenkerle spendiert, von Alex Poll (Provinzial Poll und Stein), der den Sekt sponsert, von Getränke Petrou (Soft-Getränke) und der Stadthalle (Kaffee).

Was die Gäste am Sonntag, 10. Dezember, im großen Saal erwartet? Eines der Highlights ist sicherlich das Gemälde von Horst Becking. Der bekannte Hagener Künstler unterstützt die WP-Aktion seit vielen Jahren. Das Bild, das uns der mittlerweile 86-Jährige in diesem Jahr gespendet hat, ist erst vor wenigen Monaten entstanden und trägt den Titel „In warmer Sommerluft“.

„Es ist ein Atelierbild. Ich habe an einem schönen, warmen Sommerabend zu Hause damit begonnen“, erläutert der Künstler, der mit der Arbeit auch ausdrücken möchte, dass es in seiner Heimat Hagen durchaus sehr schön sein kann. Das Gemälde auf Leinwand ist in warmen Tönen samt sonnigem Gelb gehalten. Kenner von Becking-Arbeiten werden den Wert des Bildes (plus Passepartout und Rahmen) einschätzen können; er liegt bei ca. 2000 Euro. Auch „Bild und Rahmen Möller“ unterstützt wieder die WP-Weihnachtsaktion. Das Ehepaar Cramer spendiert die Rahmung des Bildes mit wertvollem Museumsglas (Wert ca. 500 Euro).

Der Märkische Golf-Club Hagen zeigt sich ebenfalls spendabel und lädt sechs Personen zu einem schönen Event - zum „Golfeinstieg mit Freunden“ - ein. Der professionell durchgeführte Schnupperkurs dauert etwa drei Stunden und endet mit einem Imbiss im Clubhaus.

Der Hausherr der Stadthalle, Volker Wolf, hat sich etwas besonders Nettes einfallen lassen: Er lädt zwei Personen zu einem Dinner inkl. Vier-Gänge-Menü mit begleitenden Weinen und Aperitif auf dem Dach der Stadthalle ein - serviert vom Stadthallen-Chef persönlich. Und etliche Gastronomen (u.a. Kipos, Steakhaus Adria, Strandhaus Hengstey, Landhaus Tomas, Café Stich, Café Mundial) beteiligen sich mit Gutscheinen an der Auktion.

Das Hotel/ Restaurant Dresel in Rummenohl lädt jeweils zwei Personen zum gediegenen Winterbrunch sowie zum Jahreszeitenmenü ein. Und das Hotel/Restaurant Arcadeon in Halden spendiert Gutscheine für seine stylische Emils-Bar sowie für das schicke Restaurant Karls.

Das Modehaus Wolff 1782 unterstützt die Auktion mit einer wertvollen Lederhandtasche und kuscheligen Wollmützen, das Modehaus Sören mit einem BVB-Trikot mit Unterschriften der Bundesliga-Fußballspielern der vergangenen Saison. Phoenix Hagen spendiert VIP-Tickets für Heimspiele der Zweitligist-Basketballer und Eintracht Hagen ein Trikot mit Unterschriften der Zweitligist-Handballern.

Das Stadttheater und das Theater an der Volme spendieren Karten bzw. Gutscheine für Vorstellungen in ihren Häusern, und auch sportliche Stadthallen-Besucher kommen auf ihre Kosten: So beteiligt sich zum ersten Mal Klutes Minigolf-Oase in Herdecke an der Aktion und stellt für die gute Sache zwei 25-Euro-Gutscheine für Minigolf oder Snacks zur Verfügung. Und die „Stamm-Spender“ Injoy und Tanzcentrum Stein sitzen auch wieder mit im Sponsorenboot und stiften Sport- und Fitness-Gutscheine bzw. Tanzkurse.

Und die Stadt? Die beteiligt sich ebenfalls wieder an der launigen Aktion mit Benefiz-Charakter. So stellt Hagens Oberbürgermeister Erik O. Schulz für das große Weihnachtskonzert der Bigband der Bundeswehr am 20. Dezember in der Stadthalle (das Konzert wird übrigens von dem bekannten Comedian und Schauspieler Markus Maria Profitlich moderiert) 2x10 Eintrittskarten zur Verfügung. Und in der Pause sind besagte 20 Konzertbesucher, die den Zuschlag für die Tickets erhalten haben, zum Sektempfang mit dem Oberbürgermeister eingeladen.

Auch die Hagener Wirtschaftsförderung hat sich etwas Besonderes einfallen lassen und spendiert einer Familie (bis sechs Personen) ein Picknick auf dem Eugen-Richter-Turm. Der Turm ist 285 Meter hoch und bietet einen 360-Grad-Blick über unsere Stadt.

Infos zum Spendenkonto

Wer die beliebte Benefiz-Aktion unterstützen möchte, hier die Infos zu unserem eingerichteten Spendenkonto: Empfänger: WP-Weihnachtsaktion, Verwendungszweck: Familienunterstützender Dienst, Spendenkonto: DE 71 4505 0001 0100 1800 00. Wichtig: Spender, die eine Quittung erhalten möchten, müssen unbedingt­ ihre Adresse und das Stichwort „WP-Weihnachtsaktion“ auf dem Überweisungsträger vermerken. Wir freuen uns über Kleinbeträge genauso wie über größere Summen.

