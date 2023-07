Gastro und Hotels in Hagen: Zoll prüft zahlreiche Verstöße

Hagen/Dortmund/Siegen/Gelsenkirchen. Mindestlohnverstöße, keine Arbeitserlaubnis: Eine ganze Reihe von Verstößen konnte der Zoll bei einer Großkontrolle in Hagen feststellen.

Eine ganze Reihe von Verstößen haben Zollbeamte in der vergangenen Woche in Hagen festgestellt. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) führte im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktaktion Prüfungen im Hotel- und Gaststättengewerbe durch. Ziele waren insbesondere die Einhaltung von sozialversicherungsrechtlichen Pflichten und des Mindestlohns sowie die Aufdeckung illegaler Beschäftigung, Scheinselbständigkeit und sog. Leistungsbetrug.

Auch in Hagen fanden eine Reihe von Kontrollen statt. Die 25 eingesetzten Zöllnerinnen und Zöllner stellten insgesamt 56 Sachverhalte fest – in 20 Fällen besteht der Verdacht auf Mindestlohnunterschreitung, in 20 Fällen wird nun auch eine Beitragsvorenthaltung (Sozialversicherung) geprüft. Darüber hinaus konnten die Beamten in fünf Fällen feststellen, dass Ausländer in Hagen ohne Arbeitserlaubnis tätig gewesen sind. Zudem wurden elf sonstige Verfahren eingeleitet.

102 Zöllner im Bereich des Hauptzollamts Dortmund im Einsatz

Im gesamten Bereich des Hauptzollamts Dortmund (verteilt auf die Standorte Gelsenkirchen, Hagen, Siegen und Dortmund) waren insgesamt 102 Zöllner im Einsatz, begleitet durch acht Beamte des Finanzamtes. Sie suchten insgesamt 56 Hotels und Gastronomiebetriebe auf und befragten 361 Personen. In 85 Fällen (darunter auch die Hagener Fälle) besteht jetzt der Verdacht auf Mindestlohnunterschreitung, in 33 Fällen wurden wahrscheinlich zu wenig oder gar keine Sozialversicherungsbeiträge bezahlt.

19 Ausländer arbeiteten ohne die für sie notwendige Arbeitserlaubnis. Und in 9 Fällen besteht der Verdacht auf Leistungsmissbrauch. Das sind jene Fälle, in denen jemand Sozialleistungen bezieht und sein zusätzliches Einkommen, das angerechnet werden müsste, dem Jobcenter oder der Agentur für Arbeit nicht mitteilt.

Umfangreiche Nachprüfungen

An die durchgeführten Prüfungen schließen sich nun noch umfangreiche Nachprüfungen an, indem die vor Ort erhobenen Daten der Arbeitnehmer mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Unternehmen abgeglichen und weitere Geschäftsunterlagen geprüft werden. „Der Zoll legt bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit nicht ohne Grund besonderes Augenmerk auf die Hotellerie und Gastronomie. Immer wieder werden in diesen personalintensiven Branchen mit stark variierenden Arbeitszeiten Verstöße in den unterschiedlichsten Formen festgestellt“, so Jörg Helmig, der Leiter des Hauptzollamts Dortmund.

