Gebühren-Wut: So sauer reagieren Kunden auf Hagens Sparaksse

Hagen. Die angekündigte Erhöhung der Gebühren für die Girokonten hat in Hagen bei den Kunden der Sparkasse erboste Reaktionen ausgelöst.

Die zum neuen Jahr angekündigte Anhebungen der Girokonto-Gebühren bei der Sparkasse an Volme und Ruhr hat in Reihen vieler Kunden ganz erheblichen Ärger ausgelöst. In den Sozialen Netzwerken kündigen nach den Filial- und Automatenstandortschließungen sowie der sinkenden Service-Qualität viele Kontoinhaber in Hagen an, die Erhöhung zum Anlass zu nehmen, das Bankhaus zu wechseln.

Konkret ersetzt die Sparkasse zum neuen Jahr ihre bisherige Girokonten-Struktur durch zwei neue Modelle namens Sparkassen-Giro Plus (10 Euro) und Sparkassen-Giro Pur (4 Euro). In den neuen Preisen ist jeweils nur eine Debit-Karte enthalten, jede weitere kostet 9 Euro extra. Eine Verdreifachung der monatlichen Grundgebühr sorgt vor allem bei den Online-Kunden für reichlich Verdruss. Wer sich auf die Sparversion des Girokontos beschränkt, muss derweil für jede Überweisung abseits der Daueraufträge 50 Cent Extragebühr einkalkulieren.

Christoph Schledorn: Weniger Service für viel Geld. Da sollte man mit den Füßen abstimmen, falls noch nicht geschehen!

Beatrix Haberland: Was denkt ihr, woanders wird es nicht teurer? Gehste in eine andere Bank, wird dir das Blaue vom Himmel versprochen. Bist du dann ein paar Monate da, wird erhöht. Andere Banken haben auch nicht mehr Filialen oder Geschäftsstellen. Das ist nun einmal heute so und da heißt es: friss oder stirb!

Dimitrios Kotzagiorgis: Ohne mich, nach über 40 Jahren wird‘s Zeit.

Ercan Öztaşkın: Und wer bietet noch Schließfächer an? Online schwierig.

Orhan Agar: Zeit für eine Veränderung.

Philipp La: Kündigung ist raus.

Andre Leder: Absolute Frechheit!

Jennifer Neumann: Gut, dass ich gewechselt habe...

Kamil Hannusch: Und der nächste Schritt wird Entlassung des Personals, weil viele Kunden nun gehen werden.

Kathy Rinti: Auf Wiedersehen nach 43 Jahren.

Joachim van Kempen: Dachte, ich sehe nicht richtig. Bye bye, Sparkasse.

Volkan Cagla: Sparkasse schafft sich so langsam aber sicher komplett ab. Schön, dass es viele (und bessere) Alternativen gibt.

Kar Ma: Mehr Geld für weniger Leistung. Kaum noch Automaten, an der Hauptstelle wahnsinnige Wartezeiten am Schalter.

David Sek: Die meisten, die hier ,Auf Wiedersehen Sparkasse‘ schreiben, wechseln sowieso nicht. Ich persönlich habe schon vor Wochen gewechselt, weil ich keine Vorteile mehr finde, die mir die Sparkasse bietet.

Michaela Vogthofer: Steht wohl ein Wechsel an. Unverschämt, keine Automaten, alle Zweigstellen geschlossen und nun noch mehr bezahlen – ich denke, das war’s.

Susanne Finke: Wir wollen schon länger wechseln, ich denke, die Zeit ist reif für eine Veränderung.

Andreas Schmitti: Sparkassen sind so ein Relikt aus den 90ern. Internetbanking des Grauens, verstaubte Filialen, miese Beratung in Sachen Geldanlagen (deren komische Premium Fonds für horrende Aufschläge) und exorbitant teure Konten. Wer‘s braucht. Wenn die heutigen Rentner irgendwann mal alle nicht mehr Kunde sind, dann sieht es zappenduster für die aus.

Gabriele Holstein: Da sollte man sich nach einer anderen Bank umsehen. Die Sparkasse interessiert sich doch sowieso nicht für ihre Kunden, schließen alle Filialen und bauen überall die Geldautomaten ab. Man muss durch halb Hagen reisen, weil einfach planlos alle Automaten abgebaut wurden.

Mark Arndt: am Ende zahlt der kleine Bürger die Zeche. Und die Vorstände und Aufsichtsräte haben nichts zu befürchten – außer einen Klaps auf die Finger.

Zum Vergleich: Die Märkische Bank als zweitgrößtes Kreditinstitut in Hagen mit regionalem Filialnetz plant nach Angaben von Vorstand Achim Hahn für das Jahr 2024 derweil keine Preisanpassungen. Hier kostet – es lohnt sich der Blick in die Details – das klassische Online-Girokonto (VR-net) zurzeit 3,95 Euro. Bis auf Überweisungen auf Papier (4 Euro extra) und am SB-Terminal (1 Euro extra) sind hier alle weiteren Service-Leistungen inklusive. Das traditionelle Girokonto (VR-classic) ist bei der Märkischen Bank für 9,50 Euro zu haben. In dem Preis sind alle Bankgeschäfte inkludiert. Ansonsten gilt bei der Genossenschaftsbank (Dispositionskredit: 13,31 Prozent), dass sämtliche Bevollmächtigten für ein Konto kostenlos eine Kontokarte erhalten.

