Geburtenrückgang in Hagen: 548 Kinder weniger als im Vorjahr

Viele Hagener Eltern haben sich anders entschieden als der Bundestrend: Während aus einer ersten Stichprobe der Gesellschaft für deutsche Sprache Marie und Paul den Spitzenplatz bei den meistvergebenen Vornamen in Deutschland einnehmen, sind in Hagen Lina und Elias ganz vorne. Allerdings wurden in Hagen 548 Kinder weniger als im Vorjahr geboren. Ein Rückgang von rund 28 Prozent. Zum ersten Mal seit über zehn Jahren sinkt die Geburtenzahl in Hagen überhaupt. Und das gleich deutlich.

Die Vornamen

Die Tatsache, dass die Namen Lina 16-mal und und Elias neunmal vergeben wurden, bringt sie zwar an die Spitze der Namensliste. Angesichts von immer noch 1421 Geburten handelt es sich aber um keine besondere Häufung. Vielmehr spricht es dafür, dass in Hagen sehr viele unterschiedliche Vornamen vergeben werden. Die Bundessieger Paul und Marie sind gar nicht im Hagener Top-Ranking vertreten, das man in der nebenstehenden Grafik sehen kann.

Der Geburtenrückgang

Seit 2011 waren die Geburtenzahlen konstant angestiegen in Hagen. 2011 waren es noch 1431 Geburten und 2019 sogar 1969 – der höchste Wert seit einer statistischen Erhebung durch das Landesamt seit elf Jahren. Im Jahr 2019 aber wurden 548 Kinder weniger als im Jahr 2018 in Hagen geboren.

Ein Hauptgrund für den starken Rückgang mag die Schließung der Geburtsstation des evangelischen Krankenhauses am Mops in Haspe sein. Ende März 2018 wurde die Geburtsklinik dort geschlossen. Hauptgrund für diesen drastischen Schritt waren die anhaltend großen Schwierigkeiten für den Standort Haspe, ausreichend Hebammen zu finden. Im Jahr zuvor sah sich das Haus aufgrund von Personalengpässen sogar genötigt, die Kreißsäle für eine Woche zu schließen.

Ein anderer Grund ist der starke Konkurrenzdruck unter den Geburtskliniken in der näheren Umgebung. Das Marien-Hospital in Witten und das Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke gehören mittlerweile zu sehr beliebten Hospitälern für werdende Hagener Eltern – Tendenz: zunehmend stärker.

Die Bevölkerungszahl

Nach der steten Flüchtlings- und Zuwanderungswelle der vergangenen Jahre war die Einwohnerzahl in Hagen zuletzt, wie berichtet, wieder gesunken. Das dokumentieren die letzten Zahlen des statistischen Landesamtes (Stand: Juni 2019). Demnach wurden in Hagen zuletzt 188.501 Bewohner gezählt, darunter 96.433 Frauen (51,2 Prozent).

Das sind 313 Einwohner weniger als ein Jahr zuvor und entsprach insgesamt einem Rückgang von 0,16 Prozent.

Der Betreuungsdruck

Auch wenn die Geburtenzahl nun erstmals stark gesunken ist in Hagen: Es herrscht weiter immenser Druck im Betreuungssystem durch die stärkeren Geburten-Jahrgänge der vorangegangen Jahre. Die Stadt Hagen versucht, dem Ansturm der Kinder in das Kita-System baulich Herr zu werden.

Von 2014 bis Ende vergangenen Jahres waren über 2600 Kinder in Hagen dazugekommen (1596 davon im Bereich der U3-Betreuung). Unter Berücksichtigung der Versorgungsquote blieb zuletzt ein U 3-Bedarf von 606 Plätzen und ein Ü 3-Bedarf von 1097 Plätzen.

Die Stadt reagierte und nahm zehn Millionen Euro in die Hand, um acht neue Kitas zu errichten. Doch das wird wohl immer noch nicht reichen. Zusätzlich zum Bedarf kommen zwischen 2018 und 2022 prognostiziert weitere 1500 Kinder unter sechs Jahren hinzu. Die Stadt – so klamm sie im Nothaushalt auch ist – muss bauen und investieren.

Angesichts des hohen Drucks ist die Stadt neben eigenen Aktivitäten iimmer auf der Suche nach Investoren, die sich in diesem Bereich engagieren wollen.