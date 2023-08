Die Polizei in Hagen verpasste der Frau mehrere Strafanzeigen.

Polizei Gefährlicher Job: Junger Mann in Hagen an Haustür attackiert

Hagen. Dass sich eine Frau so richtig daneben benahm, damit konnte der junge Mitarbeiter eines Telefonanbieters in Hagen wahrlich nicht rechnen.

Mitarbeiter von Telekommunikationsdienstleistern leben bisweilen gefährlich. Diese Erfahrung musste am Mittwoch ein junger Mann (22) in Hagen-Boelerheide machen, der bei seiner Arbeit an der Haustür von einer aggressiven Frau angegangen und verletzt wurde.

Nach Mitteilung der Polizei Hagen war es 15.45 Uhr, als der Mitarbeiter in der Lessingstraße an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses klingelte. Die Tür öffnete sich, vor ihm stand ein 40-jähriger Bewohner des Hauses, der freundlich angab, dass er kein Interesse an einem Gespräch habe.

Warum sich daraufhin seine Frau (38), die sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, in das Gespräch einmischte, konnte die Polizei nicht sagen. Sie sei jedoch ausgesprochen aggressiv aufgetreten und habe den jungen Mann mit vulgären Ausdrücken belegt. Schließlich ging sie auf ihn zu, machte ihn mit Wasser nass und schlug ihm obendrein mit der Hand ins Gesicht.

Renitente Frau geht zum Angriff über

Nachdem der 22-Jährige die Polizei angerufen hatte und die Beamten vor Ort eingetroffen waren, änderte sich nichts am Verhalten der Frau. Sie weigerte sich, der Aufforderung der Polizisten nachzukommen und ihren Personalausweis vorzuzeigen. Das Spielchen zog sich hin, minutenlang lehnte sie jegliche Angaben zu ihrer Identität ab, obwohl sie als Beschuldigte in einem Strafverfahren verpflichtet ist, Angaben zu ihren Personalien zu tätigen.

Auch als ihr Mann sie mehrfach darum bat, doch ihren Ausweis zu holen, blieb sie renitent. Zwar holte sie schließlich ihre Geldbörse aus der Wohnung, legte diese jedoch kurz darauf wieder beiseite und verharrte bei ihrer Weigerung, sich auszuweisen.

Ehemann muss seine Frau festhalten

Die Situation eskalierte endgültig, als die Frau einen Polizisten angriff, indem sie ihn am Arm packte, kratzte und gleichzeitig gegen sein Schienbein trat.

Nun griff der Ehemann ein, hielt seine Frau fest und händigte den Beamten seinen und den Ausweis seiner Frau aus.

Die Folgen für die 38-jährige Frau: eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, Bedrohung, Widerstands sowie tätlichen Angriffs. Der Polizist erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen, blieb jedoch dienstfähig. Auch der junge Vertreter, der so schmählich behandelt worden war, war durch den Schlag ins Gesicht nur leicht verletzt worden.

