Polizei in Hagen Gefahr in Hagen-Garenfeld: Schilder an Verkehrsinsel geklaut

Garenfeld. Gefahrenpunkt für alle Verkehrsteilnehmer in Hagen-Garenfeld: Die Polizei fahndet nach Schilderdieben.

Schilderdiebe haben eine Verkehrsinsel in Hagen-Garenfeld in eine Gefahrenstelle verwandelt. Bislang unbekannte Diebe waren dort offenkundig am Donnerstagmorgen unterwegs. Ein Autofahrer meldete gegen 7.30 Uhr das Fehlen der beiden Schilder an der Mittelinsel in der Westhofener Straße. Lediglich die beiden Metallpfosten ragten noch aus dem Boden. Gelöste Schrauben und Muttern ließen die Unbekannten vor Ort liegen.

Da die Verkehrsinsel ohne die Schilder bei Dunkelheit für Verkehrsteilnehmer deutlich schlechter zu erkennen ist, leiteten die Polizeibeamten neben des Strafverfahrens wegen des Diebstahls auch ein Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch unter 02331-986 2066.

+++ Auch lesenswert: Ein Startup mit Geschichte aus Hagen-Hohenlimburg +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen