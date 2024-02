Polizei in Hagen Gefasst: Jugendliche werfen in Hagen Fensterscheiben ein

Hagen-Boele Jugendliche haben in Hagen-Boele Fensterscheiben eingeworfen - sie konnten von der Polizei gefasst werden

Die Polizei Hagen hat am Mittwoch in Boele Jugendliche gefasst, die zuvor Scheiben eingeworfen hatten. Anwohner des Hilgenlandes riefen die Polizei, als gegen 19 Uhr Fensterscheiben zu Bruch gingen. Mehrere Jugendliche flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Die hinzugerufenen Polizisten stellten drei der Fliehenden am Boeler Marktplatz. Zwei weitere wurden nach einer kurzen Verfolgung auf dem Goetheschulhof erfasst.

Kinder an Eltern übergeben

Passanten hielten darüber hinaus zwei Jugendliche in der Nähe einer Drogerie fest. Jeder Jugendliche schob die Schuld kurz darauf auf den jeweils anderen. Die sieben Knaben im Alter zwischen 13 und 15 Jahren wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizisten legten eine Anzeige vor. Das Kommissariat für Jugendkriminalität hat die Ermittlungen aufgenommen.

