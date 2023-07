Gegen den Trend: Sozialhilfeleistungen in Hagen steigen

Hagen/Düsseldorf. Während die Sozialhilfeleistungen in NRW im Jahr 2022 insgesamt zurückgegangen sind, zeigt sich in Hagen ein ganz anderer Trend.

Die Nettoausgaben für Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII) haben im Land Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr bei etwa 3,7 Milliarden Euro gelegen und sind damit um 4,5 Prozent niedriger gewesen als ein Jahr zuvor. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, waren die gesunkenen Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege vorzugsweise ursächlich für den Rückgang – alle anderen Ausgaben sind derweil gestiegen. In Hagen ist ein solcher Trend allerdings nicht zu beobachten: Hier sind die Gesamtausgaben sogar leicht (+0,1 Prozent) gestiegen auf exakt 41.695.031 Euro im Jahr 2022.

Löwenanteil Grundsicherung

Die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (viertes Kapitel SGB XII) bildeten dabei traditionell den größten Posten der Sozialhilfeausgaben: Mit rund 2,2 Milliarden Euro wurden in NRW 7,3 Prozent mehr als im Jahr 2021 und damit mehr als die Hälfte (60,1 Prozent) der gesamten Nettoausgaben für diese Leistungsart ausgegeben. Diese Ausgaben wurden vollständig aus Erstattungsmitteln des Bundes an die Länder finanziert. In Hagen macht dieser Posten sogar 68,1 Prozent der Ausgaben aus und addiert sich auf 28,39 Millionen Euro – ein Plus von 6,6 Prozent.

Den zweitgrößten Ausgabeposten bildete die Hilfe zur Pflege (siebte Kapitel SGB XII) für die landesweit im Jahr 2022 mit rund 782 Millionen Euro netto nahezu ein Drittel (-32,6 Prozent) weniger aufgewendet wurde als ein Jahr zuvor. Wesentlicher Grund für diesen Rückgang war der Anfang 2022 eingeführte Leistungszuschlag der Pflegekassen für Pflegebedürftige der Pflegegrade zwei bis fünf in vollstationärer Pflege (gemäß Paragraf 43c SGB XI). In Hagen sank der Betrag sogar um 34,7 Prozent auf zuletzt 5,92 Millionen Euro.

Für die Hilfe zum Lebensunterhalt (drittes Kapitel SGB XII) lagen die Nettoausgaben im Jahr 2022 mit rund 324 Millionen Euro um 8,3 Prozent über denen des Jahres 2021. In Hagen betrug der Anstieg 10,1 Prozent auf 4,64 Millionen Euro im Jahr 2022.

Mehr Hilfen zur Gesundheit

Ein weiterer Ausgabeposten waren die Hilfen zur Gesundheit (fünftes Kapitel SGB XII); hierfür wurden rund 209 Millionen Euro (+8,7 Prozent) aufgewendet. Darin enthalten sind die Erstattungen an die Krankenkassen für die Übernahme von Krankenbehandlungen. In Hagen gab es mit einer Summe von 2,48 Millionen Euro sogar einen äußerst rasanten Anstieg um 71,8 Prozent.

Auch die Ausgaben für die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (z. B. Obdachlosigkeit) und Hilfe in anderen Lebenslagen (z. B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Übernahme von Bestattungskosten, Blindenhilfe) – achtes und neuntes Kapitel des SGB XII – sind gegenüber dem Jahr 2021 gestiegen (+5,5 Prozent); sie lagen in ganz NRW im Jahr 2022 bei rund 168 Millionen Euro. Hier gab es allerdings in Hagen einen Rückgang um 6,5 Prozent auf 258.128 Euro.

