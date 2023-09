„Gegenstand“ im Rücken: Raubüberfall in Hagener Geschäft

Hagen-Mitte. Raubüberfall auf ein Modegeschäft in der Hagener Innenstadt. Der Verkäuferin wurde dabei ein Gegenstand in den Rücken gehalten.

Ein bislang unbekannter Täter forderte die 19-jährige Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes in der Innenstadt am Freitagabend zur Herausgabe von Bargeld auf und hielt ihr dabei einen unbekannten Gegenstand an den Rücken.

Die Mitarbeiterin wurde, gegen 18.50 Uhr, auf den Täter aufmerksam. Er betrat das Geschäft in der Rathaus-Galerie und sah sich zunächst etwas um. Kurz darauf ging er zu der 19-Jährigen, die an der Kasse des Geschäftes stand. Er hielt ihr von hinten einen unbekannten Gegenstand an den Rücken und forderte die Frau dazu auf, ihm das Geld aus dem Tresor auszuhändigen. Er ging mit ihr in den Tresorraum des Geschäftes und nahm dort das Bargeld an sich. Anschließend ging er mit der 19-Jährigen zurück zum Kassenbereich und forderte sie dazu auf, auch die Kasse zu öffnen.

So sah der Täter aus

Nachdem er auch dieses Geld in seinen Jackentaschen verstaut hatte, führte er die Mitarbeiterin zurück in den Tresorraum und sagte ihr, dass sie noch für einige Minuten darin warten sollte. Dann flüchtete der Täter mit einer vierstelligen Summe Bargeld aus dem Geschäft. Die 19-Jährige alarmierte die Polizei und sagte den Beamten, dass der Unbekannte etwa 50 Jahre alt und 1,75 Meter groß war. Er hatte eine Glatze mit grauen Stoppeln und eine schlanke Statur.

Der Mann trug eine weit geschnittene Jacke und hatte insgesamt ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt wegen des Raubes und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 986/2066 zu melden.

