Geister der Nacht kreisen durchs Hagener Pressehaus

In der Tiefgarage des Hagener Pressehauses kann es zu durchaus ungewöhnlichen Begegnungen kommen.

Es ist schon stockfinster, als mein Weg nach getaner Arbeit in die Tiefgarage des Hagener Pressehauses führt. Etwa 30 Autos finden in dem Kellergeschoss im Herzen der Innenstadt Platz, doch zu später Stunde ist hier niemand mehr. Mit reichlich Verzögerung sorgt ein Bewegungsmelder mithilfe einiger Neonröhren für eine unterkühlte Illumination.

Doch plötzlich huscht ein Schatten vorbei – knapp über dem Kopf ein zarter Lufthauch. Offenkundig habe ich eine Fledermaus aufgeschreckt, die mit rasantem Flügelschlag eine Runde durch das Stahlbeton-Souterrain dreht, einen mächtigen Pfeiler umkreist, noch einmal bis in die hinterste Ecke flattert und von dort aus durch die Ausfahrt den Weg in die Nacht nimmt.

Scheue Tiere erobern die Großstadt

Was treibt das einzige Säugetier, das fliegen kann, bloß im Herzen einer Großstadt in den Tiefen eines Bürohauses? Ist dies der richtige Ort, um auf den letzten Drücker noch ein Plätzchen für ein Winterquartier zu finden?

Natürlich darf man sich freuen, dass die scheuen Tiere in dieser zivilisierten Umgebung überhaupt ein Zuhause suchen. Aber ob sie tatsächlich in einer hochfrequentierten Tiefgarage in der insektenlosen Jahreszeit die Ruhe finden, um mit reduziertem Stoffwechsel sowie Puls und Atmung im Minimalmodus das Frühjahr abzuwarten?

Sehen wir es pragmatisch: In diesem Zustand hinterlassen die Tiere zumindest keine hässlichen Verdauungsspuren auf den polierten Autoblechen, während sie kopfüber von der Decke baumeln.

