Gekokst und betrunken: Fahrer demoliert Schutzbügel in Hagen

Kokain – auch das fanden die Beamten bei einem Test Drogentest eines Fahrers heraus. Der Mann war an einer Tankstelle in Eilpe auffällig geworden.

Eilpe. Zweifach krachte ein Fahrer in Hagen-Eilpe gegen den Schutzbügel an einer Tankstelle. Für die Polizei wurde der Mann zum dicken Fisch.

Polizeibeamte stellten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen 35-jährigen Autofahrer, der unter Drogen- und Alkoholfluss sowie ohne Führerschein einen Verkehrsunfall in Eilpe verursachte und anschließend flüchtete.

Die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Eilper Straße alarmierte gegen 0 Uhr die Polizei. Sie sagte den Beamten, dass ein Autofahrer rückwärts gegen einen auf dem Tankstellengelände angebrachten Schutzbügel gefahren sei. Als sie den Mann ansprach, fuhr dieser noch ein zweites Mal gegen den Bügel und flüchtete anschließend mit seinem BMW von der Unfallstelle. Die Mitarbeiterin merkte sich das Kennzeichen des Autos und teilte es den Polizisten am Telefon mit.

Kokain war im Spiel

Einer Streifenwagenbesatzung gelang es, das Auto bei einer sofort eingeleiteten Fahndung auf einem Parkplatz an der Eilper Straße anzuhalten. Am Heck des BMW erkannten sie Beschädigungen, die zu dem von der Mitarbeiterin geschilderten Unfallhergang passten. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des 35-jährigen Autofahrers zeigte ein Alkoholtestgerät einen Wert von 0,98 Promille an. Ein Drogentest schlug auf Kokain an.

Darüber hinaus ermittelten die Polizisten, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er musste eine Blutprobe abgeben. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses von Alkohol und Betäubungsmitteln.

