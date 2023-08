Geldautomaten der Sparkasse funktionieren in Hagen wieder

Nach der technischen Fusion bei der Sparkasse an Volme und Ruhr laufen die Automaten jetzt wieder ohne Einschränkungen.

Hagen. Die Verschmelzung ist geglückt: So ticken jetzt nach dem technischen Zusammenschluss die Uhren bei der Sparkasse in Hagen.

Die technische Fusion der Sparkassen Hagen/Herdecke und Lüdenscheid, die am Wochenende für diverse Einschränkungen bei den Kunden-Serviceleistungen sorgte, scheint geglückt zu sein. Wie das Kreditinstitut jetzt vermeldete, wurden die wirtschaftlich bereits verschmolzenen Häuser jetzt auch technisch zusammengeführt.

„Wir sind jetzt eins“, frohlockten die Banker nach dem Abschluss der Arbeiten. „Wir sind mit dem Ablauf der sogenannten technischen Fusion sehr zufrieden. Unsere Dienstleistungen stehen unseren Kunden wieder vollständig zur Verfügung“, freuten sich Frank Walter, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse an Volme und Ruhr, und Markus Hacke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Lüdenscheid, unisono. „Alle Systeme laufen, alle Datenbestände wurden übertragen und die Selbstbedienungseinrichtungen sind wieder nutzbar.“

Bankleitzahl für Hagener vertraut

Im Internet ist die Sparkasse an Volme und Ruhr ab sofort über die Adresse www.spkvr.de zu erreichen. Von hier aus gelangen die Kunden auch wie gewohnt zum Online-Banking. Für alle Kunden im Verbreitungsgebiet gilt künftig die für die Hagener bereits vertraute Bankleitzahl 450 500 01 sowie der Bank Identifier Code (BIC) WELADE3HXXX. Kunden der ehemaligen Stadtsparkasse Lüdenscheid sehen ihre neue IBAN (International Bank Account Number) auf dem Kontoauszug und im Online-Banking. Aber auch mit den alten Daten werden Zahlungsaufträge und -eingänge für eine gewisse Übergangszeit noch automatisch ausgeführt. Für bestehende Konten und Verträge ändert sich nichts.

Die Kunden der Sparkasse an Volme und Ruhr genießen übrigens auch einige Vorteile: So können sie jetzt alle ihre Bankgeschäfte in Hagen, Halver, Herdecke, Herscheid, Lüdenscheid oder Schalksmühle erledigen – wie und wo es für sie gerade einfacher ist, erinnert Frank Walter.

